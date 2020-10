Sožitje in solidarnost sta ključni načeli tako v delovnem okolju kot širše v družbi

Oglasno sporočilo

Več o projektu in zakaj je pomemben, je pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Sogovornik poudarja, da morata sožitje in solidarnost med generacijami postati tisti plemeniti načeli, ki ju zavestno gojimo in spodbujamo na delovnem mestu ter širše v družbi.

Kampanjo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada. Kaj je namen nove kampanje?

Ključna prioriteta mojega dela v vlogi ministra za delo je odziven trg dela, ki upošteva interese in koristi vseh generacij. Vsi smo med seboj povezani in soodvisni. Zato je prav in pomembno, da ozaveščamo o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in k odpravljanju medgeneracijskih stereotipov na delovnem mestu. To je tudi cilj, ki ga zasledujemo s kampanjo pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. S projektnimi aktivnostmi bomo v okviru kampanje nagovarjali delodajalce, delovno aktivne prebivalce Slovenije, pa tudi študente in dijake, ki bodo šele vstopili na trg delovne sile.

Zakaj je kampanja pomembna z vidika odnosov na delovnem mestu in politike zaposlovanja?

V delovnih okoljih se srečujejo predstavniki štirih generacij, ki imajo različne, dragocene veščine. A za njihovo uspešno delo kot ekipa je ključna medsebojna podpora in izmenjava znanj. Sam dajem velik poudarek medgeneracijskemu sodelovanju na delovnem mestu, saj krepi osebno zadovoljstvo zaposlenih in motivira, nenazadnje ima medgeneracijsko sodelovanje tudi širši družbeni učinek. Kot sem že poudaril, smo vsi povezani in soodvisni, o načinih sobivanja pa se lahko veliko naučimo tudi prek tovrstnih projektov.

Katere aktivnosti boste izvedli v okviru kampanje?

Kampanja je zasnovana na način, da dosegamo čim več ključnih deležnikov. Osrednjo točko kampanje predstavlja spletno mesto Sodelovanica.si, kjer je širok nabor informacij, osebnih zgodb in primerov medgeneracijskega sodelovanja. Delodajalci bodo z dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja imeli možnost sodelovanja na natečaju za priznanje Mega, odrasli in šolarji pa se bodo lahko udeležili delavnic na to temo. Spremljali nas boste lahko tudi v medijih. Vse te aktivnosti se bodo odvile vse do konca leta 2022. Prepričan sem, da bomo marsikoga spodbudili k razmisleku in udejstvovanju. Ker sem velik podpornik te tematike, bom tudi sam prisostvoval v omenjenih dejavnostih.

Avgusta ste kot podlago vseh komunikacijskih dejavnosti izvedli raziskavo o medgeneracijskem sodelovanju na delovnem mestu. Katere so ključne ugotovitve?

Z raziskavo, ki jo je izvedla družba Aragon, smo dobili posnetek stanja, kaj ljudje menijo o medgeneracijskem sodelovanju na delovnem mestu ter o starejših in mlajših delavcih. Zanimivo je, da so anketiranci ljudem starim med 31 in 45 let pripisali lastnosti, kot so kreativnost, pripravljenost na učenje, ambicioznost, učinkovitost, in prilagodljivost. Starejše delavce med 46 in 55 let pa so označili z lastnostmi, kot so zanesljivost, znanje, izkušenost, mentoriranje in deljenje znanja. Izstopa tudi ugotovitev, da je prenos znanja in veščin s starejših na mlajše zaposlene bistveno boljša kot v obratni smeri. Torej, obstaja realna potreba po spodbujanju obratnega mentorstva, čemur je kampanja Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, tudi namenjena.

Kakšne učinke kampanje pričakujete na dolgi rok?

Prepričan sem, da bomo storili pomemben korak naprej v dojemanju in odpravljanju stereotipov, povezanih s starostjo na delovnem mestu. Predvidevamo, da bodo učinki vidni v kombinaciji z drugimi aktivnostmi in projekti, ki jih izvajamo na ministrstvu. Na dolgi rok pa si želimo prispevati k zvišanju deleža starejših zaposlenih in delavcev začetnikov, ter spodbuditi starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov. Medgeneracijsko sodelovanje namreč predstavlja enega ključnih elementov naslavljanja izzivov, ki jih pred Slovenijo postavljajo negativni demografski trendi.

Kdo so podporniki projekta in kakšna je njihova vloga?

Vesel sem, da smo kampanjo zasnovali s podporo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki tudi sami izvajata aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja. Skozi sodelovanje se kaže pomembnost teme za delodajalce in gospodarstvo. Vloga podpornikov v projektu bo razvidna tudi v raznih komunikacijskih aktivnostih, vključno s sodelovanjem na dogodkih in prepletanjem vsebin s področja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu. Hkrati sodelovanje omogoča kar se da velik doseg aktivnosti projekta med ciljno skupino delodajalcev.

Katere druge politike, projekte in aktivnosti izvajate na ministrstvu za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu?

Spodbujanje medgeneracijsko sodelovanje je ključno ne le z vidika delovnega mesta, temveč širše. Kot eden ključnih odgovorov na izzive na področju trga dela, je pomembne tudi za sistem socialne varnosti, sistem izobraževanja ipd., nenazadnje za celostno skrb za starejše, ki tudi predstavlja eno ključnih prioritet mojega dela. Tej temi je namenjen precejšen delež evropskih sredstev prek različnih projektov, ki jih predstavljamo na spletišču Sodelovalnica.si. Po izkušnjah se odprava starostnih stereotipov, promocija vključujoče družbe, promocija zdravih in varnih delovnih mest ter zdravega načina življenja, začnejo pri posamezniku. Z vidika aktivnega sodelovanja ljudi je torej ključno, da so dobro obveščeni in osveščeni.

Kakšne so prioritete in cilji ministrstva za izboljšanje delovnih pogojev na splošno?

V delovnih okoljih preživimo velik del dneva, zato je zelo pomembno, kako to okolje prilagodimo zahtevam sodobnega življenja in lastnim pričakovanjem. Za izboljšanje delovnih pogojev na splošno si na ministrstvu prizadevamo z uvajanjem koncepta dostojnega dela. V okviru obstoječe finančne perspektive EU je bilo za različne aktivnosti na področju podaljševanja delovne aktivnosti, zmanjševanja absentizma, izboljšanja varnosti in zdravja pri delu, zmanjševanja uporabe nestandardnih oblik dela, izboljšanja socialnega dialoga ipd. namenjenih kar 40 milijonov evrov. Med drugim v tem kontekstu delujeta tudi regionalni stičišči dostojnega dela in Ljubljani in Celju, ki sta namenjeni delodajalcem in delavcem za doseganje najvišjih standardov na področju dela.

Doseči torej moramo cilj več kakovostnih delovnih mest, kjer so zaposleni motivirani za vseživljenjsko učenje ter jim ostaja dovolj časa za svojo družino in osebnostno rast.

