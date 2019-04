Soboški hotel Diana pred prisilno izselitvijo

Soboški hotel Diana bi morali minulo sredo izprazniti, vendar je sodišče izvršbo preložilo za tri mesece. Lastnik stavbe, Heta Asset Resolution, je zanjo našel kupca, to pa pomeni, da mora iz stavbe upravljavska družba Hotel Diana, ki so jo novi lastniki kupili konec lanskega leta. Ob tem ni jasno, kaj bo s 50 zaposlenimi.

Heta je kot avstrijska slaba banka Hypo banke lastnik Dianine stavbe že deset let in je ves čas iskala kupca, medtem pa je hotel upravljala družba Hotel Diana. To je konec lanskega leta od Olge Belec, zdajšnje državne sekretarke na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter kandidatke za evropsko poslanko na listi SAB, ter njenega sina kupila nekdanja direktorica Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije Jasna Klepec skupaj s poslovnim partnerjem Željkom Jovanovićem.

Družbo sta kupila z namenom, da kasneje kupita tudi nepremičnino. Zanjo sta sicer oddala tri ponudbe, vendar jih je Heta zavrnila. Za stavbo želi neuradno dobiti 1,8 milijona evrov.

Klepčeva uspela na sodišču

Ker je zdaj Heta našla kupca objekta, je zaradi prodaje hotela začela njegovo prisilno izpraznitev. Sklep sodišča o izpraznitvi je postal pravnomočen konec oktobra lani, v sredo pa je bil zadnji rok za izpraznitev, vendar je lastnica družbe v torek dobila sklep sodišča, ki je ugodilo njenemu predlogu za odložitev izvršbe za izpraznitev in izročitve nepremičnine za tri mesece.

Klepčeva je ob tem pisno sporočila, da se ne sme čez noč zapreti podjetje, ki dobro posluje in ima v njem delo okoli 50 zaposlenih. Po njenih besedah želijo nadaljevati delo, saj so v treh mesecih dobro poslovali, si v kratkem času povrnili in utrdili zaupanje poslovnih partnerjev in kupcev ter zaupanje zaposlenih.

"Seveda bomo nadaljevali tudi vse aktivnosti za odkup objekta in se dogovorili za nakup z lastnikom," je dodala Klepčeva, ki opozarja na morebitno prodajo hotela nekomu, ki se primarno ne ukvarja z gostinsko in turistično dejavnostjo. "Dejavnost in objekt gresta tukaj z roko v roki. Eno brez drugega nima prave vrednosti. Ne morem razumeti in ne znam si predstavljati, za kakšno dejavnost bi se ta objekt lahko uporabil. Taki nameni so ali neresni ali pa celo pomenijo nečedne posle. Želimo si transparentno poslovanje in od potencialnega kupca bi pričakovali, da se oglasi pri nas," je zapisala.

Prejšnja lastnica Heti ostala dolžna 60 tisoč evrov

Pravi tudi, da ima sama strateškega partnerja, ki bi družbo dokapitaliziral in objekt odkupil, vsekakor pa mora najprej doseči dogovor z lastnikom.

V Heti, ki ima možnost ugovora na odločitev sodišča, so pojasnili, da konkretnih pravnih postopkov in prodajnih procesov v teku ne komentirajo. Po neuradnih informacijah naj bi dolg iz naslova neplačane uporabnine, ki je nastal še v času prejšnjih lastnikov (s prodajo pa je postal breme novih lastnikov), znašal okoli 60.000 evrov. Zaposleni pa še vedno čakajo na izplačilo dela regresa, jubilejnih nagrad in nadur.