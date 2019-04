So policisti v preiskavi Nove KBM prestopili mejo dopustnega?

V Novi KBM so prepričani, da je policija med preiskavo sumov korupcije z zasegom računalniških strežnikov in hišno preiskavo v stanovanju člana uprave Jona Locka prekoračila pooblastila.

Obravnavalo bo ustavno pritožbo, ki jo je zoper odredbo mariborskega okrožnega sodišča o preiskavi vložila Nova KBM, ena od dveh preiskovanih bank. V Novi KBM so namreč prepričani, da je med preiskavo sumov korupcije z zasegom računalniških strežnikov in hišno preiskavo v stanovanju člana uprave Jona Locka prekoračila pooblastila.

Gre za preiskavo, ki se je začela zaradi sumov, da so nekateri bančni uslužbenci in drugi posamezniki od Veselina Djurovića, lastnika močno zadolženega podjetja Agroruše, zahtevali podkupnino v zameno za bančno posojilo. Djurović je njihovo ponudbo odklonil, februarja lani pa dogovore razkril upravi Novi KBM. Na sestanku ga je sprejel član uprave za tveganja Jon Locke.

Zaradi nekdanjega zaposlenega zasegli strežnike in pošto

V Novi KBM so Djurovića obravnavali po protokolu o žvižgačih. Že v začetku marca so zadevo kot prvi prijavili policiji, teden dni pozneje pa se je nanjo z ustno prijavo obrnil tudi Djurović. Medtem ko je policija sume korupcije začela preiskovati s prikritimi in drugimi preiskovalnimi ukrepi, sta ji Nova KBM oziroma Locke še najmanj dvakrat posredovala zahtevane podatke.

Foto: Gregor Pavšič Na tej točki je zgodba dobila nove razsežnosti. Konec novembra, osem mesecev po prijavi, so kriminalisti NPU na območju Maribora, Ljubljane in Kranja opravili 26 hišnih preiskav. Vstopili so tudi v prostore Nove KBM, saj je bil eden od osumljenih tudi strokovni sodelavec za posojila, takrat še zaposlen v tej banki.

Toda kriminalisti so po naših podatkih v Novi KBM zasegli tudi vrsto druge dokumentacije, ki se ni nanašala na posle, zaradi katerih je banka zadevo predala policiji. Zasegli so računalniške strežnike in druge elektronske naprave banke s podatki za več let nazaj. Preiskovali so tudi pisarno in stanovanje Jona Locka, čeprav ta v zadevi nikoli ni imel statusa osumljenca.

Nova KBM: Veliko tveganje za poslovanje banke

V Novi KBM menijo, da so pri preiskovalnih dejanjih "nesorazmerno in pavšalno zasegli vso elektronsko pošto nekaterih bančnih uslužbencev za več let".

"Takšen zaseg pomeni za poslovanje banke veliko tveganje, zaradi česar smo bili dolžni ukrepati z namenom zavarovanja ugleda in interesov banke kot tudi njenih zaposlenih in strank. Banka namreč meni, da so preiskovalci na tak način zasegli dokumentacijo, ki za predmetno preiskavo ni oziroma sploh ne more biti koristna," so nam sporočili iz banke, ki jo vodi John Denhof.

"Hkrati pa je sodišče v teku postopka pozneje že samo podalo novo zahtevo za posredovanje elektronske komunikacije, tokrat konkretizirano na relevantne in preiskovane zadeve, katero je banka v danem roku in brez ugovarjanja tudi v celoti izpolnila," so še dodali.

Zaseg računalniških strežnikov in hišna preiskava sta močna posega represivnega aparata. V teh postopkih namreč policija dobi ogromno število podatkov, ki jih lahko kriminalisti med preiskavo pregledujejo in obdelujejo. Gre za posege, ki so dopustni, če sledijo ustavno dopustnemu cilju.

Je policija zasegla tudi dokumente o Abanki?

Tehtanje sorazmernosti posega še posebej velja za banke, saj te temeljijo na zaupnosti njihovega razmerja do strank. S kršitvijo tega načela lahko banki nastane nesorazmerno velika gospodarska škoda. Samovoljne in arbitrarne posege oblasti omejuje ustavno načelo sorazmernosti.

Policija je sicer v Novo KBM vstopila v posebej občutljivem času za banko. Takrat je namreč kot eden od najresnejših ponudnikov vstopala v proces privatizacije Abanke.

Vanj je bil po naših podatkih vključen prav Jon Locke. Na njegovem računalniku je bila po naših podatkih tudi dokumentacija, povezana z Abanko. V ožji izbor za Abanko so se marca letos ob Američanih prebili še madžarska OTP banka in AIK banka v lasti srbskega tajkuna Miodraga Kostića. Morebitno odtekanje strogo varovanih informacij iz tega postopka bi lahko Novi KBM in njenemu lastniku, ameriškemu skladu Apollo Global Management, povzročilo veliko škodo.

Skrbnost? Ali "ribarjenje" za podatki?

Je torej policija v tem primeru res ravnala skrbno in previdno? Je mogoče v njenem delovanju zaznati primere "ribarjenja", torej zasega ogromnih količin podatkov, ki s predmetom preiskave nimajo povezave?

Odgovorov policije nismo prejeli. Pravno podlago za zaseg strežnikov pa je kriminalistom omogočila odredba, ki jo je potrdilo okrožno sodišče v Mariboru. Toda 62 strani dolg dokument je na nekaterih mestih površen in pomanjkljiv. Navaja na primer napačni naslov sedeža Nove KBM, kjer naj bi se izvajala preiskava, besedilo pa na enem mestu nakazuje, da je tudi Locke med osumljenci.

V Novi KBM so nam pojasnili, da "je banka prav na pobudo Jona Locka kot prva sektorju kriminalistične policije Maribor podala prijavo suma kaznivega dejanja v predmetni zadevi, kot tudi nedvoumno izhaja iz sodnega spisa". Potrdili so, da je med osumljenimi v zadevi le en nekdanji zaposleni, pri čemer pa banka statusa nekdanjih zaposlenih ne komentira.

Na mizi ustavnih sodnikov tudi odvetniki

Prav danes bo sicer ustavno sodišče odločalo o nesorazmernosti posegov pri preiskavah odvetnikov. Na mizi bo imelo ustavni pritožbi dveh odvetnikov: Ljuba Pečeta in Vladimirja Bilića.

Pri prvem so kriminalisti leta 2014 opravili hišno preiskavo zaradi spornih poslov nekdanjih cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva v Luki Zadar. Bilić pa je eden od treh odvetnikov, pri katerih so kriminalisti leta 2013 opravili hišno preiskavo zaradi domnevno spornih poslov z delnicami Premogovnika Velenje in jim pri tem zasegli vrsto listin.

Ljubo Peče, odvetnik in nekdanji predsednik uprave Zvona Dva Holdinga Foto: STA Ustavno sodišče je že v začetku leta 2016 odločilo, da mora imeti o podatkih, ki so jih pri odvetnikih zbrali kriminalisti, zadnjo besedo sodišče. Preiskovalci jih tako ne smejo odpečatiti sami, ampak lahko to počne le sodnik – ob obvezni navzočnosti tudi predstavnik odvetniške zbornice, ki lahko vpogledu v posamezne podatke kadarkoli ugovarja. Kot že omenjeno, ali je policija pregledala vse podatke, zbrane ob preiskavah v Novi KBM in pri Locku, ni znano, saj pojasnil nismo dobili.

"Sodnik je edini predstavnik državne oblasti, ki sme opraviti vpogled v podatke, ki niso cilj odredbe za preiskovalno dejanje, ker je treba od njih podatke, ki so cilj odredbe, šele ločiti," je takrat zapisalo ustavno sodišče. A zadeva se je zavlekla v praksi, natančneje na okrožnem sodišču, ki bi moralo pri vsakem postopku tehtati, koliko so preiskovanci delovali kot odvetniki, ki zastopajo stranke, koliko pa so pri tem zasledovali lastne interese.