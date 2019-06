Slovenski izvoz v prvih štirih mesecih porasel za 10 odstotkov

Med januarjem in aprilom je Slovenija v zunanji trgovini ustvarila primanjkljaj v vrednosti 128,2 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 98,9-odstotna.

Samo aprila se je slovenski izvoz na letni ravni okrepil za 12,9 odstotka, medtem ko je uvoz porasel za 28,4 odstotka. Tako izvoz kot tudi uvoz sta bila aprila najvišja za ta mesec v zadnjih desetih letih; izvoz je znašal 2,81 milijarde evrov, uvoz pa 3,09 milijarde evrov.

Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino v aprilu je bil že peti aprilski primanjkljaj v zadnjih 10 letih in hkrati najvišji aprilski primanjkljaj v tem obdobju, znašal je namreč 278,2 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila v četrtem letošnjem mesecu 91-odstotna.

Slovenija je aprila izkazovala rast tudi v trgovini z državami zunaj EU, pri čemer pa je bila rast uvoza občutno večja od rasti izvoza. V to skupino držav je namreč v aprilu izvozila za 657,5 milijona evrov blaga oz. za 21,7 odstotka več kot v aprilu 2018, od tam pa ga je uvozila za 970,9 milijona evrov ali za 129 odstotkov več kot pred letom dni.

Pri trgovanju s to skupino držav je tako Slovenija v aprilu ustvarila primanjkljaj v vrednosti 313,4 milijona evrov. To je bil prvi aprilski primanjkljaj v zadnjih desetih letih, hkrati pa vrednostno najvišji mesečni primanjkljaj v navedenem obdobju.

Med temi trgovinskimi partnericami je bila za Slovenijo v aprilu najpomembnejša Švica, in sicer tako pri izvozu kot tudi pri uvozu, najpomembnejši proizvodi pa so bili proizvodi iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi. Prav pri trgovanju s Švico je Slovenija v okviru omenjene skupine držav dosegla vrednostno največjo rast, in to prav z omenjeno skupino proizvodov.

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija tudi v aprilu 2019 tako kot v vseh mesecih tega leta doslej izkazovala rast. V te države je izvozila za 10,4 odstotka več blaga kot v aprilu lani, iz omenjenih držav pa je uvozila za 6,9 odstotka več blaga kot v aprilu 2018. Izvoženo blago je bilo vredno 2,15 milijarde evrov, uvoženo blago pa 2,12 milijarde evrov. Presežek v trgovanju z državami članicami EU je znašal 35,2 milijona evrov.