Slovenski investicijski sklad na hrvaški obali kupil hotelski kompleks

Kot so navedli v ECM Partners, so 4. decembra skupaj s še enim investicijskim skladom, ki je osredotočen na Evropo, uspešno izvedli prevzem nepremičnine Novi Vinodolski Resort. Napovedali so popolno prenovo blagovne znamke in obsežne kapitalske naložbe v hotelski in stanovanjski del.

ECM Partners, ki upravlja portfelj York Capitala v regiji, je Novi Vinodolski Resort po poročanju hrvaškega poslovnega tednika Lider kupil za okoli 45 milijonov evrov.

Po navedbah hrvaških medijev gre za nekdanje hotelsko naselje Zagori oziroma podjetje Hoteli Novi, ki je bilo od leta 2019 del največje hotelske skupine na svet Wyndham Hotels and Resorts.

Kompleks je od središča Novega Vinodolskega oddaljen približno dva kilometra in pol. Osrednji objekt ima poleg bazenov tudi veliko konferenčno dvorano s 400 sedišči.

Prihodki slovenskega sklada ECM Partners rastejo iz leta v leto. Leta 2020 so po navedbah Liderja znašali 2,4 milijona evrov, leta 2021 4,2 milijona evrov, lani pa že 11,81 milijona evrov, pri čemer so zabeležili 6,4 milijona dobička. Podjetje ima okoli deset zaposlenih, ukvarja pa se s prevzemi na območju srednje in jugovzhodne Evrope.