Slovenska inovacija v farmacevtski industriji navdušila Američane

Naprava SWIFT je slovenska inovacija, ki temelji na tehnologiji strojnega vida in omogoča natančne in hitre meritve delcev med proizvodnim procesom v realnem času – je kar do tisočkrat hitrejša od primerljivih naprav. Foto: Redstart

Mlado podjetje Redstart Instrumetation, ki razvija merilne naprave za merjenje kakovosti v farmacevtski industriji, je dobilo veliko strokovno priznanje, po tem, ko so njihovo tehnologijo v ameriški strokovni reviji Pharmaceutical Manufacturing uvrstili med najboljše novosti v svetu visoke tehnologije.

Razvili so napravo SWIFT, ki v primerjavi s tehnologijami, ki se trenutno uporabljajo v farmaciji, omogoča bistven napredek v hitrosti, natančnosti, preprostosti uporabe, poleg tega pa je napredno zasnovana za industrijo 4.0, pravijo v podjetju.

Družba Redstart Instrumentation, ki jo vodi Nika Oman Kadunc, je bila ustanovljena leta 2017 in proizvaja tehnološko najnaprednejšo tehnologijo za farmacevtsko proizvodnjo. Kot je dejala, je idejo za SWIFT dobila med doktorskim študijem na fakulteti za elektrotehniko.

V preprostem jeziku, kaj dela vaša naprava SWIFT?

NIka Oman Kadunc je idejo za SWIFT dobila med doktorskim študijem. Foto: Osebni arhiv Naprava SWIFT meri majhne delce, velikosti nekaj sto mikrometrov, ki jih v farmaciji uporabljajo kot polnilo kapsul ali za stiskanje v tablete. Zdravilne učinkovine se velikokrat nanašajo kot obloga na delce, debelina obloge tu določa odmerek zdravila. Pravilno odmerjanje zdravil je seveda ključno za varnost in zdravje ljudi.

Naprava SWIFT s tehnologijo strojnega vida s kamero zajema slike delcev med procesom oblaganja v proizvodnji, s slik pa specializirani računalniški algoritmi ugotavljajo debelino obloge in s tem ustreznost poteka oblaganja v realnem času – že med proizvodnjo.

Vizualne tehnologije nadzora za farmacevtska podjetja obetajo znižanje stroškov za časovno potratne in drage kemične analize, medprocesni nadzor pa lahko občutno zmanjša tudi količino industrijskih odpadkov - in ravno k temu lahko naša naprava lahko veliko pripomore.

Kje ste dobili zamisel zanjo?

Ideja se je izoblikovala med mojim doktorskim študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, k raziskovalnemu delu pa je veliko pripomoglo sodelovanje s fakulteto za farmacijo. V okviru doktorskega študija sem razvila temeljno tehnologijo, ki je bila leta 2017 tudi nagrajena s Krkino nagrado in je bila podlaga za razvoj naprave SWIFT.

Kako dolgo se že ukvarjate z razvijanjem naprave SWIFT?

Razvoj naprave za industrijsko uporabo se je začel kmalu po dokončanem doktorskem študiju, v začetku leta 2017.

Mlado podjetje Redstart zdaj išče vlagatelje. Foto: Osebni arhiv Kje bi jo lahko uporabili v farmaciji?

Napravo SWIFT je mogoče uporabiti povsod, kjer pri izdelavi zdravil uporabljajo majhne delce, to pa pomeni vsa večja in srednja farmacevtska podjetja. Naprava SWIFT je primerna tako za proizvodne obrate kot tudi razvojne oddelke in laboratorije za analizo kakovosti.

Omenili ste, da je farmacevtska industrija pokazala zanimanje. Že določena podjetja?

Trenutno se pogovarjamo s prvimi morebitnimi strankami, imen podjetij in organizacij pa za zdaj še ne moremo razkriti.

Koliko sredstev ste že vložili v napravo in koliko jih še potrebujete za nadaljnji razvoj?

V razvoj smo do zdaj vložili sredstva, ki smo jih pridobili z razpisom P2 Slovenskega podjetniškega sklada v vrednosti okrog 50 tisoč evrov in še približno toliko lastnih sredstev. Hitrejši nadaljnji razvoj bi nam omogočile nove zaposlitve, za kar iščemo možnosti sofinanciranja in naložb.

Foto: Redstart Koliko ljudi skupno dela v projektu?

Pri projektu skupno sodeluje sedem sodelavcev, ker pa smo šele v začetni fazi poslovnega razvoja, vsem še ne moremo ponuditi redne zaposlitve. Vsa ekipa močno verjame v projekt, zato so pripravljeni vlagati svoje znanje in trud, ko pa dobimo sveža sredstva, jih bomo lahko zaposlili. Imamo namreč odlično ekipo z vrhunskim znanjem in visoko motivacijo, ki bi jo radi obdržali.

Kakšne imate cilje o vpeljavi naprave v farmacevtski industriji?

Naš cilj je vzpostaviti uspešno visokotehnološko podjetje, ki bo izdelovalo najsodobnejše naprave in sisteme za zajem in analizo podatkov v farmacevtskih proizvodnih procesih in bo v tej niši tehnološko v samem svetovnem vrhu. Pri tem smo z dosedanjim razvojem tehnologije na dobri poti, saj SWIFT omogoča zelo hitre in natančne meritve ter najnaprednejše analize.

Poleg tega zasnova merilnega sistema, skladna s konceptom industrijskega interneta stvari (IIoT), omogoča vgradnjo tako v obstoječe proizvodne obrate kot tudi v moderne pametne tovarne industrije 4.0. To področje ponuja še veliko možnosti za nadaljnji razvoj tehnološko naprednih produktov.