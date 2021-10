Slovenija z največjim skokom cen elektrike

Povprečne cene električne energije za gospodinjstva EU so se v prvi polovici leta na letni ravni nekoliko zvišale in znašale 21,9 evra za 100 kilovatnih ur. Največja rast cen elektrike je bila zabeležena v Sloveniji, in sicer 15-odstotna. Po drugi strani so povprečne cene plina v EU rahlo upadle na 6,4 evra za 100 kilovatnih ur, ugotavlja Eurostat.

Cene električne energije za gospodinjstva so se v primerjavi s prvo polovico lanskega leta zvišale v 16 državah članicah EU.

Največja rast je bila zabeležena v Sloveniji, kjer se je električna energija podražila za 15 odstotkov. Sledili sta Poljska (osem odstotkov) in Romunija (sedem odstotkov), kažejo podatki evropskega statističnega urada.

Najdražjo elektriko plačujejo Nemci

Po drugi strani so bili največji upadi cen zabeleženi na Nizozemskem (– 10 odstotkov), Cipru (– sedem odstotkov) in v Litvi (– šest odstotkov). Na Nizozemskem je znižanje cen predvsem posledica znižanja davkov, ugotavljajo statistiki.

Povprečne cene elektrike za gospodinjstva so bile najnižje na Madžarskem, kjer je bilo za vsakih 100 kilovatnih ur treba odšteti 10 evrov. Sledili sta Bolgarija (10,2 evra za 100 kilovatnih ur) in Malta (12,8 evra). Največ so morala za elektriko odšteti gospodinjstva v Nemčiji (31,9 evra), na Danskem (29 evrov), v Belgiji (27 evrov) in na Irskem (25,6 evra za 100 kilovatnih ur).

Cene plina celo navzdol

Medtem pa so se v prvi polovici letošnjega leta v 20 državah članicah pocenile cene plina. Največje upade cen, ki so jih morala gospodinjstva odšteti za plin, so zabeležili v Litvi (– 23 odstotkov), na Slovaškem (– 10 odstotkov) in Poljskem (– devet odstotkov).

Za 19, osem in šest odstotkov so se po drugi strani podražile cene plina za gospodinjstva na Danskem, v Nemčiji in Luksemburgu. Višji stroški energije so bili glavni dejavnik dviga cen na Danskem, davki pa so rast cen sprožili v Nemčiji in Luksemburgu.

V povprečju so morala za plin najmanj odšteti gospodinjstva v Litvi, kjer je bilo za vsakih 100 kilovatnih ur treba odšteti 2,8 evra. Sledili sta Latvija s tremi evri za 100 kilovatnih ur in Madžarska s 3,1 evra. Največ so v povprečju morala za plin odšteti gospodinjstva na Nizozemskem (9,6 evra), Danskem (devet evrov) in Portugalskem (7,6 evra).