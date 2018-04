Slovenija v izdajo za 119 milijonov evrov menic

Avkcije za menice, ki jih je izdala Slovenija, so bile v torek, povpraševanje pa je bilo večje, kot je bilo na razpolago menic. Izdali so za 30 milijonov evrov šestmesečnih, za 38 milijonov enoletnih in za 51 milijonov evrov 1,5-letnih zakladnih menic.

Nominalne letne obrestne mere se gibljejo med -0,35 in -0,39 odstotka.

Kot je na svoji spletni strani objavilo ministrstvo za finance, je bilo za menice z oznako SZ99 1. izdaja podanih 139 tisoč lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo 30 tisoč lotov v vrednosti 30 milijonov evrov, in sicer po enotni ceni 100,199 odstotka z nominalno letno obrestno mero -0,39 odstotka. Ponudbe so bile podane med 100,178 in 100,203 odstotka oz. od -0,40 do -0,35 odstotka na leto. Menice dospejo 11. oktobra.

Za menice z oznako DZ82 1. izdaja je bilo podanih 163 tisoč lotov ponudb, ministrstvo je sprejelo 38 tisoč lotov v vrednosti 38 milijonov evrov in po enotni ceni 100,377 odstotka, z nominalno letno obrestno mero -0,37 odstotka. Ponudbe so bile podane v razponu med 100,335 in 100,406 odstotka oziroma od -0,40 do -0,33 odstotka na leto. Menice bodo v plačilo dospele 11. aprila prihodnje leto.

Na avkciji menic z oznako OZ10 1. izdaja je bilo podanih 184 tisoč lotov ponudb, od teh jih je ministrstvo sprejelo 51 tisoč v vrednosti 51 milijonov evrov po enotni ceni 100,534 odstotka, z nominalno letno obrestno mero je -0,35 odstotka. Ponudbe so bile podane v razponu med 100,411 in 100,610 odstotka oz. od -0,40 do -0,27 odstotka letno. Obveznosti bodo dospele 10. oktobra 2019.