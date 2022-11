Slovenija napredovala v energetski varnosti, enakopravnosti in okoljski trajnosti

Slovenija je v letošnji analizi Svetovnega energetskega sveta (WEC) po indeksu svetovne energetske trileme občutno napredovala in po letu 2018 spet pristala v najboljši deseterici. Uvrstila se je na deveto mesto, ki si ga deli z Estonijo, napredovala pa je v vseh treh razsežnostih trileme − energetski varnosti, enakopravnosti in okoljski trajnosti.

Lestvica najboljših deset držav po indeksu svetovne energetske trileme glede na pretekla leta sicer po pojasnilih Energetske zbornice Slovenije večinoma ostaja nespremenjena, saj evropske in druge države Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj zaradi dobro uveljavljene energetske politike in ustrezne energetske mešanice še naprej prevladujejo med 133 državami, vključenimi v analizo.

Švedska, Danska in Švica tako ostajajo na treh najvišjih mestih in dosegajo odlične rezultate v vseh treh dimenzijah trileme: energetski varnosti, energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti.

Sledijo jim Finska, skupaj Kanada in Združeno kraljestvo, Avstrija, skupaj Francija in Norveška, Nemčija in Nova Zelandija, na devetem mestu pa sta skupaj Slovenija in Estonija. Prav Slovenija je glede na lani napredovala največ, za 11 mest, Estonija pa se je povzpela za osem mest.

Deseterico zaključujejo ZDA. Energetska velesila Rusija je na primer na 29. mestu, drugo največje nacionalno gospodarstvo na svetu Kitajska pa je na 40. mestu.

Slovenija napredovala v vseh treh dimenzijah

V zbornici sicer opozarjajo, da primerjava z lansko uvrstitvijo ni povsem ustrezna zaradi vsakokratnega dopolnjevanja metodologije razvrščanja držav. Se je pa skupna ocena Slovenije z 78,8 točke izboljšala za eno točko.

Pri energetski varnosti je zbrala 69,8 točke (na prvem mestu ostaja Kanada s 76,9 točke), pri energetski enakopravnosti 94,7 točke (na prvem mestu tu je Luksemburg s 100 točkami), pri okoljski trajnosti pa 76 točk (na prvem mestu je Švedska s 87,5 točke).

Slovenija je po navedbah zbornice napredovala v vseh treh dimenzijah trileme. Zaradi izvajanja ukrepov za zaščito ranljivih uporabnikov, na katere so vplivale naraščajoče cene energije v več članicah EU, vključno s Slovenijo, je bilo napredovanje v dimenziji energetske enakopravnosti največje, za 11 odstotnih točk. Pri tem pa v zbornici opozarjajo, da je potencial napredovanja v tem segmentu po oceni WEC še velik.

Vidnejši napredek, za 9,9 odstotne točke, je bil tudi pri okoljski trajnosti, kjer je v zadnjih 20 letih zaradi upadanja emisij iz energetskega sektorja, znižanja ogljične intenzivnosti in zmanjševanja onesnaženosti zraka zaznati enakomerno rast rezultata Slovenije.

Najmanjši napredek, le za eno odstotno točko, je bil dosežen pri energetski varnosti, kar se sklada z geopolitično situacijo zaradi vojne v Ukrajini, ki je v zadnjih mesecih ogrožala zanesljivost energetske oskrbe v EU.

Podatki ne odražajo obstoječih energetskih razmer

WEC objavlja poročila o svetovni energetski trilemi od leta 2010, v energetski zbornici pa izpostavljajo, da trenutno stanje vseh razsežnosti trileme ni povsem usklajeno z nedavnimi energetskimi šoki in krizami. Podatki za 2022 tako ne odražajo obstoječih energetskih razmer. Podatki za trilemo so bili namreč pridobljeni pred vojno v Ukrajini, hkrati pa so bili upoštevani že tudi ukrepi držav v spopadanju s krizo.

V skladu s tem se poročilo za 2022 osredotoča predvsem na izkušnje, pridobljene iz različnih pretresov in kriz, ter podaja informacije o novih meritvah, ki so potrebne za vključitev programov za večjo pravičnost in odpornost pri energetski oskrbi, pojasnjujejo v energetski zbornici. Za naslednje leto pa WEC načrtuje večje spremembe pri metodologiji analize, da bo bolj pregledna in da bo imela večjo sposobnost merjenja ter spremljanja uspešnosti različnih držav.