Slovenci v 2023 na spletu iskali predvsem motorne žage

Na platformi za primerjalno spletno nakupovanje Ceneje.si so Slovenci lani najpogosteje iskali izdelke iz kategorije motorne žage. Povpraševanje je tu na letni ravni poraslo za 30 odstotkov, so sporočili iz družbe Ceneje.si. Drugo mesto najbolj iskanih izdelkov so zasedle slušalke.

"Videti je, da so naraščajoča inflacija, občutne dražitve energentov in negotova prihodnost glede stabilnosti v Evropi spodbudile slovenske potrošnike k razmisleku in tudi nakupu žag, ki so jih uporabili za pripravo alternativnega kuriva − drv," so v družbi Ceneje.si, ki je del skupine Heureka, zapisali v sporočilu za javnost.

Drugo mesto na lestvici najpopularnejših kategorij spletnih kupcev so v letu 2022 zasedle slušalke. K temu so po ugotovitvah družbe verjetno botrovali digitalni boni za nakup računalniške opreme. Tako so bile brezžične slušalke znamke Apple tudi najpogosteje kupljen izdelek z omenjenimi boni.

Največ zraslo povpraševanje po agregatih

Po iskanju so nato sledila električna kolesa. Slovenci so lani prav tako pogosteje kot predlani povpraševali po zimskih pnevmatikah, kar kaže na nakupe trenutno cenovno ugodnejših izdelkov "na zalogo", vse v luči pričakovanih podražitev. Lestvico top pet najpopularnejših kategorij zaključujejo klimatske naprave.

Na letni ravni so največjo rast povpraševanja sicer zabeležili agregati, ki so za 141 odstotkov presegli lanskoletno povpraševanje. Sledili so parfumi, katerih povpraševanje je poraslo za 115 odstotkov, in dodatki za grelno tehniko s 109-odstotnim povečanjem.

Padec povpraševanja po bazenih

Na drugi strani so v primerjavi z letom 2021 pri Ceneje.si zabeležili padec povpraševanja po bazenih. To je mogoče pripisati dejstvu, da so potrošniki še v času epidemije covid-19 kupovali izdelke za zabavo in sprostitev v zavetju svojega domačega vrta in se zato še ni pojavila potreba po nakupu novih tovrstnih izdelkov, so pojasnili.

Nekoliko je upadlo zanimanje za prenosne računalnike, kosilnice in LCD televizorje. Manjši kot leto prej je bil tudi interes potrošnikov po mobilnih telefonih in pametnih urah, prav tako se je zmanjšalo povpraševanje po letnih pnevmatikah in štedilnikih.

Med posameznimi izdelki je bila najbolj iskana Sonyjeva igralna konzola Playstation 5.