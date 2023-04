Slovenci najštevilčnejši gosti na Hrvaškem

Slovenci, ki se tradicionalno uvrščajo med najštevilčnejše obiskovalce Hrvaške, so v prvem četrtletju letošnjega leta prehiteli nemške goste. Hrvaška vse bolj stavi na celoletni in regionalno bolj uravnotežen trajnostni turizem, zato si veliko obeta tudi od podeželskega turizma.

Slovenski gostje so bili v prvih treh mesecih letošnjega leta najštevilčnejši tuji turisti na Hrvaškem. Opravili so sto tisoč prihodov in 250 tisoč nočitev, kar v primerjavi z rekordno turistično sezono iz leta 2019 predstavlja za 18 odstotkov več prihodov in skoraj četrtino več nočitev kot pred štirimi leti. Največkrat so prespali v Istri, Kvarnerju, Krapinsko-zagorski in Zadarski županiji.

Hrvaška sicer od začetka tega leta beleži odlične rezultate v turizmu z več kot milijon prihodov turistov in rastjo nočitev. Za velikonočne praznike pričakujejo več kot 160 tisoč turistov, ki naj bi ustvarili 550 tisoč nočitev. Delež slovenskih gostov naj bi znašal od 20 do 30 odstotkov.

Da so napovedi letošnje turistične sezone zelo dobre, je na srečanju z novinarji v Ljubljani poudaril tudi direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić. Po njegovih besedah Hrvaška vse bolj stavi na celoletni in regionalno bolj uravnotežen trajnostni turizem, ki vključuje ohranjanje okolja, prostora in klime. Želijo si postati destinacija, ki se bo še bolj posvečala obisku turistov v predsezoni in posezoni.

Podeželski turizem skozi vse leto

V tej luči je Hrvaška turistična skupnost v Ljubljani danes predstavila destinacije podeželskega turizma v vseh hrvaških regijah. To vrsto turizma naši južni sosedi razvijajo zadnjih 25 let in postaja vse večja konkurenca turizmu na Jadranski obali. Ponuja osem narodnih in dvanajst naravnih parkov, več deset adrenalinskih in zabaviščnih parkov ter razglednih točk in številna turistična kmetijska gospodarstva, ki gostom ponujajo posebno doživetje podeželja. Neraziskano podeželje postaja nekaj, kar je sodobno in zaželeno skozi vse leto, je poudaril Bonifačić.

Bonifačić je še dejal, da sta Slovenska turistična organizacija (STO) in Hrvatska turistična skupnost (HTZ) podpisali dogovor o skupnem nastopu na ameriškem turističnem trgu. Promocija obeh držav bo stekla jeseni.