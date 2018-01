Slovenca, ki sta do prvega milijona prišla z dobro podjetniško idejo #video

[video: 67755 / ]

Kar priznajte, da se kdaj pa kdaj prepustite sanjarjenju o tem, kako bi bilo, če bi na lotu zadeli vsaj milijon in vam ne bi bilo treba več migniti s prstom. No, ja, pravijo, da te lahko prej zadene strela. A do milijona je mogoče priti tudi drugače. Z dobro podjetniško idejo. Kot sta jo imela Luka Železnik in Dejan Kobal: sedemindvajsetletna podjetnika, ki sta začela v garaži.

V podjetje sta vložila 7.500 evrov od študentskega dela, v dveh letih pa že zaslužila prvi milijon. Podjetje širita, zaposlujeta. V Evropi nimata konkurence, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Nasvet za uspeh je po njunem preprost: imeti dobro idejo in nato za uresničitev trdo delati.

Desetkrat manjša naložba

Med strankami je v dveh letih že zakrožilo, da slovensko podjetje prodaja visoko kakovostno opremo za funkcionalno vadbo po ugodnih cenah. "Naložba za tako telovadnico je do desetkrat manjša kot za normalen fitnes," je povedal Luka Železnik.

V dveh letih sta zaposlila 13 ljudi, zaradi njiju imajo polne roke dela tudi lokalni podjetniki.