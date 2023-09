Skupina Pošta Slovenije lani s skoraj polovico nižjim dobičkom

Na ravni družbe je Pošta Slovenije lani ustvarila dobrih 271,5 milijona evrov prihodkov, kar je tri odstotke več kot leta 2021, poslovno leto pa je zaključila s štirimi milijoni evrov čistega dobička, kar je skoraj 60 odstotkov slabši rezultat kot v letu pred tem, ko je dobiček znašal 9,4 milijona evrov.

Iz naslova univerzalne poštne storitve je Pošta ustvarila 96 milijonov evrov prihodkov oziroma 35 odstotkov vseh, znotraj teh pa delež prihodkov iz pisemskih storitev predstavlja 97 odstotkov.

Pošta Slovenije, pod okrilje katere od leta 2019 spada tudi logistična skupina Intereuropa, letos vse doslej ni objavila informacij o lanskem poslovanju. Pred prihodom aktualnega generalnega direktorja Marka Cegnarja je to običajno storila že spomladi.

Poudarek namenjajo paketnim in logističnim storitvam

Kot je Cegnar zapisal v letnem poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ajpesa, se v družbi povsem zavedajo neizogibnega splošnega trenda upadanja števila klasičnih pisemskih storitev, zato največji poudarek namenjajo paketnim in logističnim storitvam, kjer še naprej beležijo rast. Te storitve bodo generator rasti tudi v prihodnje, saj so lani njihovi prihodki presegli polovico vseh, četudi je bila rast paketnih pošiljk zaradi umiritve učinkov epidemije zmernejša, je dodal.

Razmeram so se tudi lani prilagajali s širitvijo prostorskih in transportnih zmogljivosti ter s stroškovno optimizacijo poslovanja, v začetku leta pa je začel delovati tudi njihov novi integralni zaledni informacijski sistem. Zaključili so infrastrukturni projekt poštnega logističnega centra na Viču in začeli selitev dejavnosti v novo, več kot pet tisoč kvadratnih metrov veliko halo.

Odprli so tudi nove prostore pretočnega skladišča v logističnem centru Hoče-Maribor, konec leta pa je bila končana še gradnja logističnega centra Intereurope na hrvaški Reki.

Letos 35 milijonov evrov investicij

V skladu z aprila sprejetim rebalansom finančnega načrta v letošnjem letu na ravni skupine načrtujejo 511 milijonov evrov poslovnih prihodkov, od katerih bo dobrih 55 odstotkov ustvarjenih iz naslova logističnih in paketnih storitev. Kot poudarjajo, jih to po primerjalnem deležu teh storitev v skupnih prihodkih uvršča ob bok najrazvitejšim poštnim operaterjem v EU. Za investicije so letos rezervirali 35 milijonov evrov.

Slovenski državni holding (SDH) je sicer julija v imenu države kot edinega družbenika Pošte sklenil, da bilančni dobiček poštnega operaterja, ki je ob koncu leta 2022 znašal 25 milijonov evrov, ostane nerazporejen.