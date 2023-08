Skupina NLB v prvem polletju ustvarila 243 milijonov evrov čistega dobička

Skupina je v polletju glede na enako obdobje lani skoraj podvojila redni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami. Na dobiček prvega polletja leta 2022 je pomembno vplivalo negativno dobro ime iz naslova prevzema N Banke, so danes sporočili iz NLB.

Čisti obrestni prihodki so se povečali za 68 odstotkov na 380 milijonov evrov. Bruto krediti strankam skupine so porasli za 803,1 milijona evrov, od tega 500,7 milijona evrov fizičnim osebam, in kljub postopni umiritvi nove prodaje stanovanjskih kreditov zaradi naraščajočih obrestnih mer.

Povečale so se provizije

Čiste opravnine so se povečale za en odstotek zaradi povečane potrošnje v vseh bančnih članicah, kar je izravnalo prenehanje zaračunavanja nadomestil za visoka stanja na računih v banki. Stroški so se glede na enako obdobje lani povečali za deset odstotkov, pri čemer je bila rast vidna v večini bančnih članic skupine, in sicer zaradi splošne inflacije v regiji in integracijskega procesa N Banke v Sloveniji, so zapisali.

Oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja so bile sproščene v višini 29,9 milijona evrov, pri čemer so bili glavni dejavniki pozitivni učinki zaradi ugodnega razvoja portfelja, spremenjeni parametri tveganja v juniju in uspešna izterjava.

"V drugem četrtletju je bila zmerna rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem predvsem posledica manj sproščenih rezervacij in oslabitev za kreditno tveganje ter višjega davka zaradi dividend, prejetih članic NLB Skupine," so navedli v NLB.

Prva izdaja zelenih obveznic

Kot enega ključnih dosežkov drugega četrtletja so izpostavili uspešno prvo izdajo zelenih obveznic v višini 500 milijonov evrov. "Z njo je Skupina znova potrdila svojo zavezanost trajnostnim načelom poslovanja, katerih cilj je izboljšanje kakovosti življenja in ustvarjanje boljših sledi v domači regiji oz. jugovzhodni Evropi," so navedli.

Foto: Bojan Puhek "Banke v skupini s svojimi aktivnostmi kreditiranja ostajajo zanesljiv partner tako gospodinjstvom kot podjetjem, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih na vseh segmentih poslovanja in na vseh naših trgih," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Spomnil je, da se je banka na nedavne vremenske ujme zgodovinskih razsežnosti v Sloveniji odzvala z določitvijo jasnih okvirjev za podporo podjetjem in gospodinjstvom v stiski in z visoko donacijo.

Predsednik nadzornega sveta Primož Karpe je poslovanje v prvi polovici leta opisal z besedama zanesljivo in vztrajno. "V okolju z obilico mešanih gospodarskih signalov o prihodnosti so vse bančne članice prispevale k dobrim poslovnim rezultatom in trdni bilanci stanja, kar predstavlja dobro osnovo za doseganje postavljenih ciljev in naslavljanje prihodnjih priložnosti," je dejal.