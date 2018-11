Skupina NLB s 158 milijonov evrov dobička

Skupina NLB je v devetih mesecih letos ustvarila 158,3 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. "Skupina nadaljuje s trendom dobičkonosnega poslovanja. Dobiček so ustvarile tudi vse hčerinske banke in k rezultatu skupine pred davki prispevale 42 odstotkov," so zapisali v NLB.

"Dobiček po davku je nižji kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi manjšega sproščanja oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja v primerjavi z devetimi meseci lani. V prvem četrtletju 2017 je namreč prišlo do sproščanja skupinskih rezervacij v višini 21 milijonov evrov, kar je imelo močan pozitiven vpliv na dobiček v devetih mesecih lanskega leta," so pojasnili v banki.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so v devetih mesecih dosegli 369 milijonov evrov in so se v primerljivem obdobju povečali za en odstotek. Višji so bili zaradi višjih čistih obrestnih prihodkov v višini dveh odstotkov in neto prihodkov iz naslova provizij in opravnin, ki so bili višji za štiri odstotke.