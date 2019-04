Skobe predčasno z mesta predsednika uprave Telekoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je danes seznanil z odločitvijo predsednika uprave Rudolfa Skobeta o predčasnem prenehanju mandata. Kot so se sporazumeli, Skobe odhaja z današnjim dnem. Ali ostaja zaposlen v podjetju, za zdaj ni znano. Položaj predsednika uprave bo zdaj začasno zasedel Tomaž Seljak, ki je pred letom dni začel drugi mandat podpredsednika.

Izguba zaupanja

Skobe je odločitev za predčasno končanje mandata obrazložil s pomanjkanjem zaupanja. "Drugi mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije bi se mi iztekel konec avgusta prihodnje leto, že pred časom pa sem se odločil, da se za nov mandat ne bom potegoval. Po 23 letih dela v Skupini Telekom Slovenije in po več kot šestih letih in pol na mestu predsednika uprave verjamem, da je za uspešno vodenje Skupine Telekom Slovenije potrebno popolno zaupanje med vsemi ključnimi deležniki družbe. Tega zaupanja ne čutim več, zato sem se odločil za predčasno prenehanje mandata predsednika uprave in za nove izzive."

V izjavi se je zahvalil sodelavcem in poslovnim partnerjem skupine Telekom Slovenije, v kateri je deloval 23 let. "Verjamem, da bo Skupina Telekom Slovenije uspešna tudi v prihodnje, saj verjamem v njene zaposlene."

Prva nadzornica presenečena

Predsednico nadzornega sveta Telekoma Slovenije Lidijo Glavina je odločitev Skobeta za predčasno končanje mandata presenetila. Foto: STA Predsednica Telekomovega nadzornega sveta Lidija Glavina je prek borznega portala Seonet sporočila, da jo je Skobetova želja presenetila, saj sta, kot je pojasnila, "imela in imata uprava in njen predsednik ves čas popolno zaupanje nadzornega sveta".

Dodala je, da odločitev v nadzornem svetu vseeno razumejo in spoštujejo.