Sindikat delavcev trgovine pripravljen na dialog #video

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je v primeru, da bo določilo, da morajo biti prodajalne z živili odprte vsaj med 8. in 20. uro, ostalo v veljavi, napovedal poziv članstvu k stavki. Sindikat je gospodarskega ministra danes pozval k vključitvi v pogovore. "Poznamo situacijo na terenu in pripravljeni smo na konstruktiven dialog," pravijo.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v četrtek zvečer za TV Slovenija dejal, da se bo danes o delovnem času prodajaln pogovoril s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) in trgovskih podjetij. In če se bo izkazalo, da je mogoče namen vladne uredbe - manj možnosti za stike v trgovinah za preprečitev okužbe - zagotoviti v krajšem delovnem času, se bo vlada odzvala danes na dopisni seji, poroča STA.

Sindikat, ki je edini reprezentativni sindikat v dejavnosti trgovine v Sloveniji, je danes v odprtem pismu ministra pozval, naj jih vključi v pogovore.

Zakaj so se odločili za daljši delovni čas

Vlada je z uredbo, ki je začela veljati v četrtek, določila, da morajo biti prodajalne z živili odprte vsak dan vsaj od 8. do 20. ure. Namen je preprečevanje stikov zaradi epidemije koronavirusa, saj naj bi daljši delovni čas omogočil daljši časovni interval opravljanja nakupov in s tem zmanjšal koncentracijo ljudi v prodajalnah. Določili so tudi, da morajo biti trgovine z izjemo bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah in dela prostih dnevih zaprte ter da imajo med 8. in 10. uro pri vstopu v prodajalne in nakupu prednost ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice.

V trgovinah delujejo večinoma v eni izmeni

Medtem ko sindikat podpira zaprtje prodajaln ob nedeljah in časovna obdobja za ranljive, pa ostro nasprotuje določenemu minimalnemu odpiralnemu času. "Že danes v trgovinah delujejo večinoma v eni izmeni, saj se soočajo s številnimi bolniškimi odsotnostmi in pomanjkanjem kadra za oblikovanje dvojnih izmen," so opozorili in ministra vprašali, ali ima Slovenija krizni načrt za primer, da bodo delavci v trgovinah zboleli in bo treba zapirati posamezne trgovinske enote.