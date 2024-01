Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajsko gospodarstvo je v težavah, je po poročanju CNN v novoletnem govoru sodržavljanom na nacionalni televiziji dejal kitajski predsednik Ši Džinping. Po njegovih besedah so imeli nekateri Kitajci težave pri iskanju službe, nekatera podjetja pa poslovne težave.

Ši Džinping je s tem kratkim priznanjem prvič potrdil, o čemer zahodni mediji poročajo že leta: kitajsko gospodarstvo ima resne strukturne težave. To deloma sicer kažejo tudi poročila kitajskega statističnega urada, saj so skoraj vsak mesec v lanskem letu zabeležili upad proizvodnje. Poleg težav proizvodnih podjetij se že leta rušijo kitajski gradbeni velikani, ki so bili gonilo neverjetnega gospodarskega napredka v zadnjih desetletjih.

Zelo malo je tudi znanega o stanju v kitajskih bankah, ki so med drugim financirale propadajoče gradbene velikane in imajo lahko zato velike težave s slabimi posojili v svojih portfeljih.

Je Kitajska res iz revščine rešila milijardo ljudi?

Priznanje Ši Džinpinga postavlja pod vprašaj kitajski čudež, kot pravijo večdesetletni visoki gospodarski rasti države. Že desetletje velja, da je Kitajska uspela iz revščine, v kateri je bila še v 90. letih preteklega stoletja večina njenega prebivalstva, rešiti več kot milijardo ljudi.

Vendar se v zadnjih letih na kitajskih spletnih družbenih omrežjih pojavlja vse več videoposnetkov Kitajcev, ki razkrivajo, da niso bili del kitajskega čudeža. In da komaj vsak mesec zberejo dovolj denarja za hrano. Kitajski cenzorji sicer vsak videoposnetek hitro izbrišejo, vendar mnogi zaidejo na zahodne spletne platforme.

Tudi zato mnoge nevladne organizacije opozarjajo, da do kitajskega čudeža pravzaprav ni prišlo in da v državi še vedno več sto milijonov ljudi živi v revščini.

Spodnji videoposnetek je primer spletne objave o revščini na Kitajskem. Videoposnetek je hitro izginil s kitajskih spletnih platform, vendar je ostal na YouTubu.