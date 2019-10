Še hitreje do pravega cilja

Skrben odnos do osebnih financ je zagotovilo, da bomo lažje dosegli manjše in večje finančne cilje. Ni pomembno samo, da varčujemo in investiramo. Zelo pomembno je, da svoje prihranke zaupamo družbam za upravljanje z največjim ugledom.

Ljudje, ki odgovorno ravnajo s svojimi prihranki, so zaradi zagotovljene finančne varnosti lahko bolj osredotočeni na svoj cilj. Stroške, ki niso povsem nujni, in morebitna presežna sredstva je dobro vlagati v vzajemne sklade ter tako oplemenititi svoja sredstva.

Pri izboru finančne naložbe moramo upoštevati obdobje financiranja, pogostost vplačil, likvidnost sredstev, višino tveganja, ki smo jo pripravljeni sprejeti, in želene donose. Pred vsako naložbo se je priporočljivo posvetovati s finančnim svetovalcem.

Novo ime, nova moč

Po več kot četrt stoletja uspešne samostojne poti in vrsti korakov, s katerimi so KD Skladi v Sloveniji utirali pot naložbam v sklade, oblikovali uspešne produkte ter zgradili trden, na strokovnosti, profesionalnosti in zaupanju utemeljen odnos z vlagatelji, je napočil čas za naslednji korak.

V letu 2019 je družba KD Skladi, prva družba za upravljanje v Sloveniji, postala del mednarodne skupine Generali in znotraj nje del družine družb za upravljanje Generali Investments. Tradicijo, inovacije in izkušnje je tako oplemenitila še moč Skupine Generali. Vse prednosti dozdajšnjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati pa se ob slovenskem odpirajo tudi vrata novih lokalnih in svetovnih trgov ter dostop do vseh virov, ki jih ponuja ena najbolj uveljavljenih in priznanih mednarodnih finančnih skupin.

Nova imena krovnega sklada in njegovih podskladov:

V družbi najmočnejših igralcev

Generali je ena največjih mednarodnih zavarovalnih skupin, hkrati pa tudi eden večjih evropskih upravljavcev premoženja. Z vstopom KD Skladov v Generali Investments se odpirajo vrata za nadaljnjo lokalno in mednarodno rast ter širjenje ponudbe produktov in storitev za vlagatelje.

Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments "Meje našega delovanja bodo tako postale širše. Imamo odlično ekipo, napredne in moderne storitve, ki jih neprestano prilagajamo potrebam trga in naših vlagateljev. Produkte bomo s pomočjo izjemnega znanja in izkušenj še nadgradili. Naša uigrana ekipa, ki odlično krmari na finančnih trgih in v katero zaupamo, ostaja enaka. Ponosni smo, da postajamo del mednarodne ekipe z zmagovalno miselnostjo. Prihajamo v obdobje izjemnih priložnosti in prepričan sem, da jih bomo izkoristili v dobro naših vlagateljev," je povedal Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments.

Prednost družbe: poznati potrebe lokalnih vlagateljev

"Še vedno smo družba, ki najbolje pozna potrebe slovenskih vlagateljev, ima najbolj priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov ter najdaljšo tradicijo na našem trgu. Od zdaj pa smo tudi del mednarodnega finančnega velikana, ki ponuja še več," je dodal Luka Podlogar.

Kako velika je globalna Generalijeva organizacija?

Skupina Generali je neodvisna mednarodna finančna skupina, ustanovljena leta 1831 in danes prisotna na vseh koncih sveta. Za stranke skrbi na tisoče strokovnjakov, na podlagi kazalnikov prodaje, dobička, sredstev in tržne vrednosti pa se po lestvici Fortune Global 500 uvršča med 60 največjih družb na svetu. V ožjem organizacijskem obsegu je Generali Investments CEE, družba za upravljanje v srednji in vzhodni Evropi, katere del je postala družba Generali Investments, največja v svojem poslu v regiji CEE.

Generali v številkah: