SDH v odprodajo manjšinskih deležev v 15 podjetjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni holding (SDH) je na svojih spletnih straneh objavil vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup manjšinskih deležev države v 15 podjetjih, med drugim v KD Group, KS Naložbah, Mercatorju, Telemachu Pobrežje in Vipa Holdingu. Ponudbe je potrebno na sedež SDH poslati do vključno 3. oktobra, odpiranje pa ne bo javno.

SDH prodaja 0,036 odstotka Alpiniuma, 0,0366 odstotka Arrive Štajerska, 0,0117 odstotka Hram Holdinga, 0,0401 odstotka IBT Trbovlje, 0,0066 odstotka KD Group, 0,0106 odstotka Kompasa RAC v likvidaciji, 0,0046 odstotka KS Naložb, 0,0169 odstotka Lamete, 0,001 odstotka Mercatorja, 0,0265 odstotka NTU, 0,0957 odstotka Pomorske družbe, 0,0069 odstotka Telemacha Pobrežje, 0,0036 odstotka Vipe Holding, 0,0035 odstotka M1 in 0,0481 odstotka PUP Velenje.

SDH v prodajo nezanimivih naložb države

Kot so v vabilu zapisali v SDH, mora biti ponudba brezpogojna in se lahko nanaša le na nakup celotnega števila delnic posameznega izdajatelja. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.

SDH se lahko v primeru, da bo prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje, odloči, da s ponudniki izvede nadaljnja pogajanja in/ali dražbo ter prodajno pogodbo sklene s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Odloči se lahko tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.