SBC poziva k razvojnemu preboju

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) si od nove vlade želi, da bi več pozornosti namenila podjetništvu in ukrepom za razvojni preboj Slovenije. "To, kar se v Sloveniji mora zgoditi, se mora v prvem letu nove vlade, sicer preboja ne bo," je opozoril predsednik SBC Marjan Batagelj.

"Konjunktura ni in ne bo večna," opozarja predsednik SBC Marjan Batagelj ter obžaloval, da odhajajoča vlada ni izvedla strukturnih reform, ki so v dobrih časih najmanj boleče. Foto: Ana Kovač

Vodstvo SBC se je sestalo z vodstvi parlamentarnih strank, razen Levice, ter še nekaterih, ki jim ankete pred skorajšnjimi parlamentarnimi volitvami kažejo na precejšnje možnosti za vstop v DZ. Po pogovorih so ugotovili, da največ strank soglaša z njihovim predlogom za dohodninsko reformo, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Marjan Batagelj.

"Nekatere stranke se zavzemajo za močnejšo dohodninsko reformo, kot jo predlagamo v SBC, druge jo kombinirajo z drugimi davčnimi ukrepi, to je odpravo najvišjega dohodninskega razreda, dodatno razbremenitvijo 13. in 14. plače," je povzel. Glede uvedbe razvojne kapice nekatere podpirajo postopno uvedbo, je dodal.

Precejšnjo podporo ima tudi predlog SBC, naj bodo kadrovske štipendije neodvisne od socialnih transferjev, in predlog za obvezno specializacijo mladih raziskovalcev. Stranke se zavedajo tudi problematike imigracijske politike in tega, da je pomanjkanje strokovne delovne sile lahko velika zavora pri nadaljnji gospodarski rasti.

"Konjunktura ni in ne bo večna"

Član upravnega odbora Igor Akrapovič je tako strnil, da je v predvolilnih soočenjih ključno to, kaj bo nova vlada storila za povečanje kakovostnih služb, zaposljivosti mladih ter kaj bo storila za zaposlene v podjetjih in za to, da bomo bolje pripravljenih na novo krizo.

"Konjunktura ni in ne bo večna," je opozoril Batagelj ter obžaloval, da odhajajoča vlada ni izvedla strukturnih reform, ki so v dobrih časih najmanj boleče. V Sloveniji so tveganja za gospodarsko rast velika. Tveganja so preveliki apetiti, pomanjkanje kadrov in zunanji dejavniki, je dodal izvršni direktor SBC Goran Novković.

Batagelj je spomnil, da njihovi člani niso člani političnih strank ter da bodo sodili politične programe, ko se bo nova vlada sestavila. Opozoril je, da politika deluje preveč na ideološki ravni in "da se premalo gleda vsebino". Po besedah člana SBC Toneta Stanovnika ima Slovenija sedaj veliko priložnost, inovirati bi morala tudi obrobne stvari na ravni državne uprave in ohraniti sredico.