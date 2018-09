SBC: Odziv na peticijo Za podjetno Slovenijo je zgodovinski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peticijo Za podjetno Slovenijo, ki jo je v četrtek na spletni strani objavil Klub slovenskih podjetnikov (SBC), so po navedbah kluba podprle organizacije, ki imajo skupaj več kot 40 tisoč članov. Peticijo je do zdaj podpisalo več kot 700 podjetij, z imenom in priimkom pa skoraj 3000 državljanov. V SBC ocenjujejo, da gre za izjemen uspeh.