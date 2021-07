Saubermacher Slovenija ocenjen kot podjetje visokega zaupanja

Oglasno sporočilo

Podjetje Saubermacher Slovenija, ki svoje storitve v Sloveniji opravlja že dobrih 30 let, je izjemno aktivno tako na področju industrije kot gospodinjstev, kjer deluje kot koncesionar v 15 občinah po vsej Sloveniji. Nedavno opravljena raziskava o zadovoljstvu s storitvami, kakovostjo dela, kakovostjo zaposlenih in drugim je pokazala, da sta tako zaupanje kot kakovost storitev podjetja Saubermacher Slovenija med njihovimi poslovnimi partnerji sprejeta izjemno dobro. Bolje kot v podobni raziskavi, narejeni leta 2018. Podjetje pa je bilo ocenjeno tudi kot podjetje z odličnimi vrednotami tako imenovanega družinskega podjetja in kakovostjo mednarodnega povezovanja z matičnim podjetjem v Avstriji.

Analiza raziskave je pokazala, da imajo poslovni partnerji (podjetja, občine …) v podjetju Saubermacher Slovenija izjemno visoko stopnjo zaupanja, saj so njihova pričakovanja in zahteve nenehno izpolnjeni v skladu z medsebojnimi dogovori in pričakovanji. Tako je skorajda 85 odstotkov anketiranih tudi njihovih glavnih promotorjev, le 3,8 odstotka jih velja za kritike. Odstotek dokazuje, da je deljenje znanja in izkušenj z matičnim podjetjem Saubermacher SDAG v Avstriji vsekakor ključno, to pa jih postavlja nad preostalo konkurenco v Sloveniji. Izjemno visoka ocena je bila podana tudi za zaupanje v kakovost opravljenega dela zaposlenih. Tako tistih na terenu kot tistih v upravi. Kar 98,1 odstotka jih meni, da je osebje v podjetju Saubermacher Slovenija kompetentno, v dobrih 84 odstotkih proaktivno in razumljivo predaja informacije in novosti, v 72 odstotkih se odzovejo hitro in zadovoljivo, sploh pri obdelavi pritožb, in kar 100 odstotkov jih meni, da zaposleni v podjetju ponudijo odlično podporo pri pridobivanju dovoljenj, oddajah vlog, podpori pri komunikaciji z raznimi organi in spoštovanju novih zakonodajnih predpisov. S 100 odstotki so ocenili tudi prilagodljivost in hitrost zagotavljanja storitev. Vse to podaja luč na najboljšo oceno zaposlenih doslej.

Raziskava je tudi pokazala, da imajo informacije o recikliranju odpadkov veliko pomembnejšo vlogo, kot so jo imele v preteklosti, saj je ozaveščanje javnosti dandanes ključ do marsikatere razvojne usmeritve. Temu sledi optimizacija postopkov, pomembno vlogo pa ima tudi digitalizacija podjetij. Kupci Saubermacher Slovenija tudi v tem segmentu dojemajo izjemno pozitivno. Splošno zadovoljstvo s podjetjem je tako v 94,3 odstotka, enak odstotek ima zaupanje v podjetje, kar 96,2 odstotka vprašanih meni, da se redno držijo podanih obljub. Preostalim konkurenčnim podjetjem pa je odstotek zaupanja in izpolnjevanja pričakovanja upadel tudi pod 85 odstotkov, kar je veliko manj kot leta 2018.

Poštena cena za ponujeno storitev!

Kar 76 odstotkov anketiranih je mnenja, da ima podjetje Saubermacher Slovenija za ponujene storitve tako imenovano pošteno ceno, ob tem pa neizogibno ostaja dejstvo podpore družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu ravnanju z okoljem. Kar 88,7 odstotka jih meni, da se tega še kako dobro zavedajo v Saubermacherju, kjer za podporo slednjemu ravnajo odgovorno in ponujajo tudi do okolja prijazen odvoz odpadkov. Veliko podporo namenjajo poslovni partnerji nenehnemu vlaganju v dodaten razvoj in inovacije ter strateške naložbe v varnostni razvoj centrov.

Podjetje Saubermacher Slovenija je tako bilo ocenjeno za dobrih 20 odstotkov bolje kot konkurenca, kar je razliko v primerjavi z raziskavo iz leta 2018 le še povečalo. Največji napredek se odraža prav v kompetentnosti kadra, zagotavljanju kakovostnih in do okolja prijaznih storitev ter nadgradnji ponujenega, z nenehnim razvojem in naložbami. Ob tem ostaja pomembno tudi to, da bo v prihodnje še večji poudarek treba nameniti ažurni in pregledni obveščenosti posameznikov ter stalnemu ozaveščanju javnosti o ustreznosti ločevanja odpadkov. Tega se v podjetju Saubermacher Slovenija zelo dobro zavedajo, zato bodo kot strateški cilj za prihodnje izbrali tudi to, z nadgradnjo digitalnih procesov v podjetju.

Naročnik oglasnega sporočila je Saubermacher Slovenija.