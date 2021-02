Samostojno upravljajte z oskrbo električne energije

Oglasno sporočilo

Med poslovnimi odjemalci podjetja najdemo Ljubljanske mlekarne, Cimos, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, DS Smith Slovenija, MOL Slovenija in mnoge druge. Skupno kar 80 odstotkov odjemalcev uporablja energijo iz obnovljivih virov in tako neposredno prispeva k ohranjanju okolja in zmanjšanju emisij CO2. Podjetje HEP Energija je del elektroenergetskega podjetja Hrvatska elektroprivreda, ki ima več kot 120 let izkušenj v proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije. Poleg tradicije, znanja in dolgoletnih izkušenj se podjetje lahko pohvali tudi z inovativnimi izdelki in storitvami, kot so sončne in vetrne elektrarne, storitve ESCO, gradnja mreže polnilnih postaj za električne avtomobile ter programske rešitve za uspešno trgovanje z električno energijo. Lastna proizvodnja HEP Grupe in pomemben delež električne energije iz obnovljivih virov zagotavljata zaščito pred gibanjem delniških trgov. HEP Grupa je na področju oskrbe z električno energijo vodilna na hrvaškem trgu in ena pomembnejših regionalnih dobaviteljic, ki preko hčerinskih družb deluje na trgih Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Izkušnje pri delu z velikimi mednarodnimi odjemalci s področja podjetništva na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji ter v Bosni in Hercegovini so pokazale, da imajo ti znanje o električni energiji, njenem nakupu ter znajo upravljati stroške, zaradi česar so zahteve do dobaviteljev električne energije vedno večje. Veliki industrijski odjemalci, zlasti "energetsko intenzivni", iščejo takšno ceno električne energije, ki jim omogoča večjo donosnost pri poslovanju. Naš cilj je odjemalcem zagotoviti konkurenčno in zanesljivo oskrbo z električno energijo ter zmanjšati vpliv na okolje.

Eden izmed inovativnih izdelkov, zaradi katerih se HEP Energija razlikuje od ostalih udeležencev na trgu, je zagotovo izdelek HEPI Trader. Gre za sofisticirano aplikacijo, ki je na voljo tudi slovenskim odjemalcem, s porabo več kot 0,5 GWh, in omogoča neodvisno spletno upravljanje nabave električne energije, pregled pogodb in transakcij, vpogled v stanje na trgu električne energije in nakup tranš. To programsko orodje odjemalcu omogoča virtualno komunikacijo s trgom električne energije, nakup elektrike v času, za katerega odjemalec meni, da je optimalen, in po cenah, za katere ocenjuje, da ustrezajo njegovim potrebam.

HEPI Trader poleg informacij, svetovanja in pomoči pri nabavi električne energije velikim odjemalcem ponuja celovit in transparenten vpogled v gibanja na trgu električne energije ter primerjavo cen v Sloveniji, regiji in širše. Razvita aplikacija je rezultat dela izvrstne IT-ekipe, zahvaljujoč kateri lahko HEP Energija zdaj vsem velikim odjemalcem ponuja samostojno upravljanje oskrbe z električno energijo in optimizacijo stroškov.

"Uspešno poslovanje HEP Energije temelji na dolgoletni tradiciji in izkušnjah HEP Grupe, vodilne družbe za dobavo električne energije na hrvaškem trgu. V času pandemije, ko splet zunanjih okoliščin otežuje poslovanje, je naš glavni cilj, prisluhniti potrebam trga in se jim hitro ter učinkovito prilagoditi. Kljub težkemu in zahtevnemu lanskemu letu, HEP Energija poleg obstoječih izdelkov in storitev, kot sta HEPI Trader in zelena energija, posluje tudi na razvoju novih izdelkov in inovativnih rešitev. Na ta način želimo zadovoljiti energetske potrebe odjemalcev in olajšati poslovanje. Zato je cilj v letu 2021 povečati portfelj odjemalcev in, kar je še pomembneje, njihovo zadovoljstvo," je dejala direktorica HEP Energije Vlatka Gugić.

Varna in zanesljiva oskrba z električno energijo, dolgoletne izkušnje in strokovno znanje, inovativnost, energija iz obnovljivih virov in samostojno upravljanje oskrbe z električno energijo so prednosti in razlogi, zakaj izbrati HEP Energijo ter neovirano upravljati in voditi svoje poslovanje.

