Ryanair pred prazniki preprečil morebitne nove stavke

Nemški piloti so v zadnjih mesecih večkrat stavkali, tokrat pa so dogovor sklenili pred ključnim prazničnim časom.

Dogovor predvideva, da bosta sindikat in vodstvo Ryanaira do marca prihodnje leto podpisala kolektivno pogodbo. Do takrat se sindikat odpoveduje stavkam in drugim oblikam industrijskih akcij.

Piloti dosegli višje plače

S kolektivno pogodbo se bo zvišala osnovna plača pilotov, s čimer bodo manj odvisni od variabilnega dela plač. Mladi kopiloti lahko računajo na podvojitev fiksne plače na 50 tisoč evrov letno. Izkušeni piloti bodo brez dodatkov zaslužili okoli sto tisoč evrov letno, kar je 33 odstotkov več kot do zdaj. Tudi v celoti naj bi se prihodki pilotov nekoliko zvišali, a v tem delu številke še niso dokončno postavljene.

Vsi nemški piloti bodo ob tem dobili nemške delovne pogodbe, medtem ko so zdaj mnogi zaposleni v skladu z irsko zakonodajo. To pomeni tudi obračunavanje davkov v skladu z nemškimi zakoni.

V enem letu štiri stavke 400 nemških pilotov

Nekaj več kot 400 nemških pilotov Ryanaira je prvič stavkalo pred slabim letom dni, nato pa v tekočem letu delo prekinilo še trikrat.

V Nemčiji se je Ryanair pogajal tudi s kabinskim osebjem, ki ga zastopa sindikat Verdi. V tem delu je Ryanair z delavci dogovor, ki bo med drugim prinesel zvišanje plač, dosegel že novembra.

Ryanair je šele pred letom dni začel prvič prepoznavati sindikate kot partnerje v dialogu. Tudi takrat se je s tem želel izogniti stavkam v prazničnem času.

Ryanair je največji nizkocenovni letalski prevoznik v Evropi. Z boeingi 737 povezuje več kot 215 letališč v 37 državah. Podjetje zaposluje okoli 14.500 ljudi, v poslovnem letu 2017/2018 pa je ustvarilo 7,15 milijarde evrov prihodkov in 1,45 milijarde evrov dobička.