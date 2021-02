Regulatorji bodo preučili dogajanje okoli GameStopa

Ameriški tržni regulatorji bodo preučili dogajanje v preteklem tednu, ko so delnice družbe GameStop in nekaterih drugih močno porasle, ter zagotovili zaščito vlagateljev, je v četrtek napovedalo ameriško finančno ministrstvo. Med drugim bodo preverili, ali so bile trgovalne prakse zakonite. Srečanje regulatorjev je sklicala nova finančna ministrica Janet Yellen.

Pred njim je Janet Yellen za televizijo ABC dejala, da je treba zagotoviti "primerno in učinkovito delovanje finančnih trgov ter zaščito vlagateljev", poroča STA.

Družbe GameStop ali trgovalne platforme Robinhood pred sestankom na ministrstvu ali po njem niso omenjali. Napovedali so le, da bo komisija za trg vrednostnih papirjev (SEC) izdelala natančno študijo dogodkov, skupaj s komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) pa že preverja, ali so bile trgovalne prakse "skladne s pravili o zaščiti vlagateljev ter poštenih in učinkovitih trgih".

GameStop je dobro znana veriga trgovin z igrami na diskih. V času hitre digitalizacije so se njene delnice močno pocenile, saj so vlagatelji njen poslovni model ocenjevali kot stvar preteklosti. K temu so svoje dodali skladi tveganega kapitala, ki so z operacijami "shortanja" oz. prodaj na kratko stavili na pocenitev delnic in dodatno ustvarjali pritisk nanje, navaja STA.

Delnica zrasla za 400 odstotkov

V začetku leta se je skupina amaterskih vlagateljev odločila skladom pokazati zobe. Tako so se organizirali na spletni platformi Reddit in skupaj prek trgovalnih platform, kot je Robinhood, poskrbeli za veliko rast vrednosti delnic. V začetku leta je bila tako delnica vredna okoli 17 dolarjev, nato pa porasla do 347,5 dolarja. Samo prejšnji teden se je tečaj okrepil za 400 odstotkov.

Spektakularna rast se je nato končala; vrednost delnice je trenutno pri 54 dolarjih. Po oceni vlagateljev je padec tudi posledica prodaj delnic pri skladih, ki so v hitri rasti morali delnice tudi sami kupovati, da so pokrili del izgube iz prodaj na kratko. Zdaj so zasluženo unovčili.

Po podatkih platforme Ortex, ki jih je konec prejšnjega tedna povzel Business Insider, so bili skladi v sagi z GameStopom za okoli 19 milijard dolarjev v minusu, pocenitev delnic pa jim gre na roko, še piše STA.