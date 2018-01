Redno zaslužite? Redno zapravljate? Tudi redno varčujete?

Oglasno sporočilo

Dejstvo, da z državnimi pokojninami ne bomo mogli ohraniti današnjega standarda, je realnost praktično vseh držav. Zato mora vsak posameznik lastno finančno prihodnost in varnost vzeti v svoje roke. A žal prevečkrat prevlada mišljenje, da se nam s tem še ni potrebno ukvarjati. Velikokrat te skrbi odvrnemo s pojasnilom, da z malimi zneski ne moremo poskrbeti za pokojnino. Prav ta splošna prepričanost pa je ena izmed največjih zmot, ki vas bo na dolgi rok izredno drago stala.

Varčevanje za pokojnino ni projekt, ki se vam bo uresničil v enem ali dveh letih. Trajalo bo 10, 20 ali tudi 30 let. Najbolj pomemben pa je začetek. Prej ko boste začeli, hitreje boste prišli na cilj in manj vam bo vsak mesec potrebno dati na stran.

Zamislite si, da bi s 100 evri mesečno ustvarili dovolj veliko premoženje za celoten pokoj! Še pred desetletjem bi bilo to nepredstavljivo, vendar ne več.

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odštejemo kar okoli 15,5 odstotka naših bruto prejemkov. Pri 2000 evrih bruto plače to pomeni 310 evrov vsak mesec! In to bomo ponavljali skozi celotno delovno dobo. Če predpostavimo, da bi vseskozi prejemali enako plačo in odmislimo inflacijo, bi v 35 letih skupno vplačali 130.000 evrov, pri čemer pa povprečna starostna pokojnina že danes znaša le 620 evrov. Obeti vsekakor niso spodbudni, saj lahko v prihodnosti računamo na še nižje pokojnine, kot jih naši starši in stari starši prejemajo danes.

Pa obstaja kak boljši način? Kaj pa če bi za svojo pokojnino poskrbeli sami? Recimo, da bi vsak mesec skozi delovno dobo 100 evrov vplačali v delniške vzajemne sklade ALTA. V 35 letih bi torej investirali 42.000 evrov. A ker bi bil vaš denar investiran in bi - tako kot vi - vsa ta leta delal, vas ob odhodu v pokoj ne bi čakal le ta znesek. Če za izračun uporabimo 7-odstotno povprečno letno donosnost, bi se nam v skladih ALTA namreč nabralo kar 170.000 evrov oziroma dovolj, da bi še naslednjih 20 let na vaš račun poleg starostne pokojnine dobili še dodatnih 1300 evrov.

Torej, vsak mesec bi vplačali trikrat manj, kot že danes prispevate v pokojninsko blagajno, pa bi na koncu imeli dvakrat višji mesečni priliv na vaš račun! Pri tem pa vam bi bili ti prihranki, ne glede na to, kaj se pripeti, ves čas na voljo in razpolago.