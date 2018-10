Razsuto stanovanje v Ljubljani bi oddajali za 350 evrov #foto

Drži, da najemniških stanovanj v Ljubljani primanjkuje in da jih je na začetku študijskega leta še posebej težko najti. Urejena stanovanja jeseni namreč oddajo praktično takoj, posledično pa rastejo tudi najemnine. A kljub temu nas je oglas na največjem slovenskem nepremičninskem spletnem portalu www.nepremicnine.net močno presenetil.

Za staro, neopremljeno in povsem dotrajano enosobno stanovanje v ljubljanskih Mostah želi lastnik iztržiti 350 evrov na mesec, k temu pa je treba prišteti še obratovalne stroške.

Stanovanje na ulici Ob železnici meri 36 kvadratnih metrov in je v drugem nadstropju več kot stoletje stare hiše. Nima niti lastne kopalnice, sanitarije so na skupnem hodniku hiše. Edina oprema stanovanja je štedilnik na trda goriva.

Foto: Nepremicnine.net Stanovanje kot posrednik za lastnika oglašuje nepremičninsko podjetje iz Škofje Loke. Kot prednost izpostavlja lokacijo stanovanja, saj je v bližini osnovne šole, železniške postaje, nakupovalnih središč in zdravstvenega doma.

Vselitev je mogoča čez en mesec. Ob tem je zanimivo, da mora najemnik prej poravnati 700 evrov varščine oziroma dve najemnini, čeprav je od opreme v stanovanju zgolj štedilnik na trda goriva.

Stanodajalec najemniku dovoljuje prijavo stalnega prebivališča in ponuja možnost različnih dogovorov glede ureditve obstoječega stanja nepremičnine.

Foto: Nepremicnine.net Podjetje Nepremičnina oglašuje še tri stanovanja v isti zgradbi, od tega sta dve v podobno slabem stanju.

Na višino najemnine najbolj vplivajo velikost, lokacija in notranja oprema stanovanja. Jeseni je največje povpraševanje po najemniških stanovanjih v bližini fakultet in središča mesta.

Mesečni najem sobe v Ljubljani stane od 200 do 250 evrov, garsonjere, velike od 25 do 30 kvadratnih metrov, od 300 do 400 evrov. Eno- in dvosobna stanovanja, velika od 40 do 50 kvadratnih metrov, je mogoče dobiti za od 400 do 600 evrov. Za večja, trisobna stanovanja, velikosti od 80 do 100 kvadratnih metrov, pa se cene začnejo pri 700 evrih, nam je aktualne višine najemnin v prestolnici razkril nepremičninski agent Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Cene so v središču po pričakovanjih višje, na obrobju Ljubljane lahko odstopajo tudi za 20 odstotkov, še pravi.