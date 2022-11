Razmere govorijo v prid naložbam v nepremičnine

Stanovanja Schellenburg ponujajo prostornost in omogočajo udobnost življenja po vaših merilih.

Ob upoštevanju rasti vrednosti na trgu stanovanjskih nepremičnin kakor je bila v zadnjih 3-4 letih na letni ravni in dejstvu, da z oddajanjem te iste nepremičnine lahko zaslužite še 2-3% od vrednosti nepremičnine letno, se vaša naložba povrne prej kot v osmih letih.

Rast vrednosti nepremičnin je praviloma nekaj odstotkov višja od inflacije – to pomeni ne le, da je vaša naložba varna pred padanjem vrednosti denarja, ampak da praviloma tudi dobro zaslužite.

Primanjkljaj na trgu nepremičnin je približno 30 tisoč stanovanjskih enot. Ob trenutni dinamiki izgradnje stanovanjskih enot tega izpada ni možno nadoknaditi prej kot v šestdesetih letih.

Rast cen gradbenega materiala in storitev v gradbeništvu je zavrla investicije zasebnih investitorjev v novogradnje.

Še 62 premium stanovanj Schellenburg čaka na vas na imenitni lokaciji v središču Ljubljane.

Po podatkih Sursa za obdobje od 2012 do 2022 se v Ljubljano priseli okoli tisoč novih prebivalcev na leto.

Naložba v nepremičnine v Ljubljani je torej zelo pametna naložba, ki je poleg tega še varna in vsak dan bolj donosna – naložba v nepremičnine je naložba v vašo prihodnost. Toda take priložnosti so omejene. Ne zamudite svoje!

