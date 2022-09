Razkril je skrivnost finančnih korporacij, kako zaslužiti 1.500, 2.500 ali celo 4.000 evrov mesečno brez tveganja in dodatnega dela

Oglasno sporočilo

Metoda ne zahteva sreče, ekonomskega znanja ali kakršnekoli matematike. Učinkovitost in priljubljenost te nove metode zaslužka je povzročila paniko v bankah in finančnih institucijah, ki so služile na obrestih, posojilih in provizijah.

Ustrahovali so ga, mu grozili in tožili za milijone evrov. Profesor iz raziskovalnega centra v Lyonu ni imel lahkega življenja. Vse pa zato, ker si je upal razkriti skrivnost zaslužka močnih finančnih institucij, zahvaljujoč kateri ...

... lahko vsak Slovenec in Evropejec dodatno zasluži 1.500, 2.500 ali celo 4.000 evrov mesečno brez tveganja prihrankov in investiranja na tisoče evrov.

Ko so prve osebe spremenile 50 evrov v 1.500, 2.500 ali celo 4.000 evrov v 30 dneh, strokovnjaki niso mogli verjeti. Še nikoli niso videli tako hitre in učinkovite metode množenja denarja. Že prvi dan omogoča čisti zaslužek od 50 do 120 evrov. V enem tednu lahko zaslužite povprečno plačo, v enem mesecu pa si lahko z zasluženim denarjem plačate luksuzne počitnice, si kupite najnovejši televizor ali zamenjate staro pohištvo.

Vendar je teh 1.500, 2.500 ali celo 4.000 evrov samo začetek. Zahvaljujoč metodi, ki jo je odkril profesor, lahko vsak mesec zaslužite dodatno plačo v vrednosti povprečno 1.860 evrov – na glede na vašo izobrazbo, spol, starost in znanje ekonomije.

PROFESOR OBLJUBLJA: NIČ VEČ PROŠENJ ZA DENAR

"Banke, finančni svetovalci in posojilnice so en velik posel brez duše. Služijo milijone na delu in prihrankih običajnih ljudi. Nikoli nimajo dovolj. Vedno znova si izmišljujejo nove provizije, zavarovanja in pristojbine, da bi imeli še več. Dobička ne delijo, zato je obrestna mera na depozit smešno nizka, odstotki na posojila pa strašno visoki."

"Že dolgo sem vedel za te nepoštene prakse delovanja institucij, vendar me je obseg teh prevar močno šokiral. Kot znanstvenik nisem mogel sprejeti dejstva, da skupina ljudi služi milijone na prihrankih preprostih delovnih ljudi, si privošči razkošne počitnice in luksuzne predmete. Vsi drugi ljudje pa morajo za to trdo delati."

Da bi prekinil monopol bank in finančnih korporacij, je prof. Evans preveril mnogo načinov zaslužka in množenja prihrankov. V petem letu poskusov mu je uspelo najti edino metodo zakonitega služenja, ki hkrati:

z vsakim vloženim evrom omogoča, da dosežete 148-odstotni donos v enem dnevu, 512-odstotni donos v tednu in celo tisočodstotni donos v mesecu,

ne zahteva znanja ekonomije, matematike in zanjo ne potrebujete izkušenj,

ne sloni na sreči in tveganju,

ne zahteva vlaganja prihrankov – zadošča 50 evrov za začetek, da bi zaslužili 1.500, 2.500 ali celo 4.000 evrov,

zagotavlja tudi več drugih finančnih koristi.

KAKO DO 1860 EVROV DODATNEGA DOHODKA?

Prof. pojasnjuje:

"Pet let testiranj me je naučilo, da se velikih zneskov denarja ne zasluži, če svoj denar zaupaš bankam in finančnim korporacijam. Njim ne gre za vaš dobiček, ampak želijo le služiti s provizijami. Zato se ne izplača zamrzniti denarja v depozitih, tvegati prihrankov na borzi in plačevati 'vsemogočnih' investicijskih svetovalcev.

Namesto tega morate najti metodo za zaslužek, ki je obenem učinkovita, varna in neodvisna od finančnih korporacij. Preveril sem na stotine metod, vendar le ena deluje na ta način. To so internetne valute. Sredstva, ki jih uporabniki interneta uporabljajo za plačevanje storitev in izdelkov."

Prva internetna valuta je bil bitcoin, njegova vrednost je rasla tako hitro, da je bilo mogoče z nekaj vloženimi dolarji postati milijonar. Vendar zdaj bitcoin raste že zelo počasi. Zato metoda, ki jo je odkril profesor, temelji na valutah, katerih vrednost raste s hitrostjo 200 odstotkov, 500 odstotkov in celo 1000 odstotkov mesečno. Izkazalo se je, da so ljudje, ki so uporabili metodo, v povprečju zaslužili 1.860 evrov mesečno in kar 22.320 evrov letno!

SLUŽITE BREZ ZNANJA, IZKUŠENJ IN TRDEGA DELA

Vendar je najbolje to, da vam za služenje z metodo profesorja ni treba nič vedeti o internetnih valutah, matematiki in ekonomiji. Kot vam ni treba vedeti, kako deluje motor, da bi leteli z letalom. Zadošča, da spremljate rast cen internetnih valut in se odločite, kdaj si boste izplačali zasluženi denar. Kakšne vsote pa bodo to? Statistika potrjuje, da so leta 2021 ljudje, ki so investirali 200 evrov, že v prvem mesecu dobili izplačilo pet tisoč evrov, deset tisoč evrov ali celo 15 tisoč evrov.

KAKO DELUJE METODA PROFESORJA?

Metoda za zaslužek, ki jo je ustvaril prof. Evans, izkorišča učinek rasti trga internetnih valut. Najboljše pa je to, da se vam ni treba spoznati na internetne valute, izvajati zapletenih obračunov in sklepati pogodb. Ker je vse že narejeno za vas.

Profesor je ustvaril posebne investicijske pakete iz najbolj dobičkonosnih internetnih valut. Zaradi tega omogočajo služenje 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Za razliko od običajnih internetnih valut so investicijski paketi sestavljeni ne iz ene, ampak iz več, včasih tudi več kot deset valut (odvisno od stanja na trgu). Zaradi tega:

so odporne proti nihanju trga – vedno služite,

zagotavljajo skupni dobiček na ravni 200–1000 odstotkov mesečno,

uporabljajo učinek finančnega vzvoda, tako da lahko začnete služiti že z vložkom samo 50 evrov,

ne zahtevajo odpiranja računov in sklepanja pogodb.

Zahvaljujoč investicijskim paketom metoda, ki jo je ustvaril profesor, omogoča doseganje visokih zaslužkov praktično vsakomur. Ne glede na starost, izobrazbo in poznavanje financ. Na žalost odkritje te metode ni bilo všeč vsem. Profesor Evans je moral plačati visoko ceno za pomoč ljudem.

BANKE IN KORPORACIJE SO GA OBSODILE NA SMRT

Po analizi učinkovitosti metode, ki jo je ustvaril prof. Evans, je postalo jasno, da je tako učinkovita, da ogroža banke in finančne institucije, ki služijo na depozitih in izdajanju nepoštenih posojil.

Ko so finančna podjetja doumela, kako uspešna je metoda, so se odločila rešiti svojo kožo. Vedela so, koliko denarja bodo izgubila, če ne bodo mogla izkoriščati naivnih ljudi! V njihove oči se je prikradel strah pred bankrotom – nič več mercedesov, vikendov, izletov v Švico ... Posel se ne bo več vrtel! Ravno zato so se odločila preprečiti uporabo te metode in obvarovati svoje interese.

BOJ ZA ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO

"Predobro poznam delovanje in učinkovitost metode, da bi se preprosto vdal! Odločil sem se boriti za svoj prav. Vsakomur sem hotel ponuditi možnost služenja dodatnega denarja brez nadur in trdega dela. Da se vam nikomur ne bo treba smiliti, ko boste potrebovali denar. Vendarle vam v življenju po letih dela, plačevanja davkov in vzgoje otrok nekaj pripada! Jaz vsekakor tako menim in nisem se mogel vdati. Nisem se predal," je povedal prof. Evans.

Metoda, ki jo je odkril profesor, je dosegla tudi odlične rezultate kot oblika povečanja prihrankov. Osebe, ki so komaj napraskale nekaj odstotkov obresti na depozitu, so prvič začele verjeti, da so lahko zares bogate. Prenehale so skrbeti za pokojnino, denar za otroke in vsakodnevne izdatke. Ker ...

... so pridobile stalen in zanesljiv dodatni dohodek, saj je vsak mesec na njihov račun priteklo dodatnih 1.860 evrov!

KONEC DOBE REVŠČINE IN IZKORIŠČANJA

Metoda za zaslužek, ki jo je ustvaril prof. Evans, nima nič skupnega z velikim finančnim poslom in bankami. Zato je profesor Evans ne ponuja zasebnim investicijskim skladom in borznim posrednikom. Želi, da bi jo uporabili vsi po kar najnižji ceni. In ravno zato se je profesor odločil, da iz igre izključi vse borznoposredniške hiše in finančne svetovalce. Vse marže, provizije, pristojbine in plačila posrednikov. Zaradi tega stoodstotni dobiček te metode konča na VAŠEM RAČUNU.

Profesor pojasnjuje:

"Vem, da moja metoda deluje. Vem, da vam bo omogočila služiti dostojen denar in premagati finančne težave. Vendar pa dolgo nisem vedel, kaj narediti, da bi bila dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Zato sem se odločil izpustiti posrednike in vam predstaviti najugodnejšo ponudbo na svetu. Namesto da imate naložen denar na bančnem računu, da podpisujete pogodbe s skladi, lahko preverite mojo metodo na način, da prejmete investicijski paket internetnih valut s 70-odstotnim popustom. Ponudba velja do prodaje vseh pripravljenih paketov, katerih število je omejeno."

Naročnik oglasne vsebine je Bovem Cornu LLC.