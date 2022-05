Raziskava: vlagatelji ostajajo optimistični, vendar ...

Ob vstopu v tretje leto pandemije so imeli vlagatelji veliko več upanja glede svetovnega gospodarstva in tokov tujih neposrednih investicij kot leto prej.

Indeks zaupanja v tuje neposredne investicije 2022, ki ga izdaja družba Kearney, je pokazal oživljanje optimizma vlagateljev glede svetovnega gospodarstva. A so že januarja, ko je bila opravljena raziskava, za letos pričakovali dvig cen surovin, stopnjevanje geopolitičnih napetosti in nadaljevanje inflacije. Vojna v Ukrajini je bojazni še okrepila.

Kot so danes sporočili iz svetovalne družbe Kearney, se je optimizem med poslovnimi voditelji in direktorji glede na lani izboljšal. V naslednjih treh letih namerava svoje tuje neposredne investicije povečati 76 odstotkov podjetij, medtem ko je bilo lani takšnih 67 odstotkov.

Ob vstopu v tretje leto pandemije so imeli vlagatelji veliko več upanja glede svetovnega gospodarstva in tokov tujih neposrednih investicij kot leto prej, je dejal partner in izvršni direktor v podjetju Kearney Branko Žibret.

Pomisleki vlagateljev

"Vendar imajo vlagatelji tudi pomisleke, saj so med najverjetnejšimi dogodki, ki se bodo zgodili v prihodnjem letu, navedli dvig cen surovin, stopnjevanje geopolitičnih napetosti in nadaljevanje inflacije. Že v prvih mesecih letošnjega leta so se ta pričakovanja uresničila, dodatno pa so jih okrepile ruske vojaške akcije v Ukrajini," je dodal Žibret.

Čeprav rezultati ne morejo neposredno pokazati, kako se je spremenilo razpoloženje vlagateljev od začetka rusko-ukrajinske krize, več ugotovitev nakazuje, da bomo verjetno priča nadaljnjemu premikanju tujih neposrednih investicij na razvite trge. Pri tem bodo vlagatelji izkoristili trge, ki jih zaznamujeta regulativna preglednost in stabilnost. Vlagatelji kot najpomembnejša splošna dejavnika pri izbiri trga, kamor bodo investirali, navajajo preglednost vladnih predpisov in odsotnost korupcije, ugotavljajo pri Kearneyju.

Moč razvitih trgov

ZDA so deseto leto zapored uvrščene na prvo mesto na lestvici. Sledita jim Nemčija in Kanada. Razviti trgi so na prvih devetih mestih in zasedajo 21 od 25 mest v indeksu. Raziskava kaže, da razviti trgi še naprej izkazujejo svojo moč v kriznih obdobjih, saj predstavljajo večjo varnost za vodilne v podjetjih, katerih strategije in rezultate je pandemija zamajala.

V letošnjem indeksu so tako le štirje trgi v razvoju: Kitajska, Združeni arabski emirati, Brazilija in – prvič v zgodovini indeksa – Katar. Kitajska se je z lanskega 12. povzpela na 10. mesto, kar je morda odraz močnega gospodarskega okrevanja države leta 2021 in stabilnih projekcij rasti v naslednjih treh letih.

Dobavne verige in krepitev produktivnosti

Letošnje poročilo kaže tudi to, kako vlagatelji vidijo zaveze svojih podjetij v povezavi z okoljem, družbo in korporativnim upravljanjem (ESG) ter zaveze glede načrtovanih tujih investicij. 94 odstotkov vlagateljev se je strinjalo, da so njihova podjetja razvila strategijo za doseganje zavez ESG, 89 odstotkov jih te zaveze vidi kot vir konkurenčne prednosti podjetja, 73 odstotkov pa jih je dejalo, da so se zaveze ESG v zadnjih treh letih okrepile.

Prav tako izpostavljajo vlogo zavez ESG pri reševanju izzivov v dobavni verigi in krepitvi produktivnosti. Zadnji področji sta tudi med najpomembnejšimi dejavniki, ki spodbujajo zavezanost podjetij k uresničevanju zavez ESG, ugotavljajo.