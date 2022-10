Rast cen nepremičnin se nadaljuje

Stanovanja Schellenburg nudijo prostornost in omogočajo udobnost življenja po vaših merilih.

V času inflacijskih pritiskov je ljubljanski nepremičninski trg odlična naložbena priložnost. Za to obstaja vsaj pet prepričljivih argumentov.

1. Povpraševanje je bistveno večje od ponudbe.

Primanjkljaj na trgu je približno 30 tisoč stanovanjskih enot. Zaradi manka prostih zemljišč s primernimi (rezidenčnimi) prostorskimi akti, pomanjkanja gradbenih firm in dolgotrajnih postopkov pridobitve gradbenih dovoljenj se ta trend ne more bistveno spremeniti.

2. Ljubljana je privlačna prestolnica z velikim selitvenim prirastom.

Po podatkih SURS za leta 2012 do 2022 se v Ljubljano priseli okoli tisoč novih prebivalcev na leto. Novih stanovanjskih enot pa se letno zgradi le približno 500.

3. Rast vrednosti nepremičnin je statistično praviloma višja od inflacije.

Rast vrednosti nepremičnin je v času višje inflacije praviloma vedno nekaj odstotnih točk nad inflacijo samo. To pomeni, da je vaša naložba relativno varna pred padanjem vrednosti denarja v primerjavi z drugimi, bolj tveganimi naložbami.

4. Naložba se poplača prej kot v osmih letih.

Ljubljanski nepremičninski trg je v zadnjih treh letih zabeležil od 12- do 15-odstotno letno rast vrednosti. Donos iz naslova oddajanja v Ljubljani znaša od 2- do 3-odstotne vrednosti nepremičnine letno. Oboje skupaj pomeni, da se lahko vaša naložba povrne prej kot v osmih letih.

5. Upočasnitev naložb bo še dodatno spodbudila rast cen nepremičnin.

Rast cen gradbenega materiala in storitev v gradbeništvu je zavrla naložbe zasebnih investitorjev v novogradnje. Glede na trenutno povpraševanje na trgu nepremičnin je moč sklepati, da bodo zaradi manka novih nepremičnin na trgu cene nepremičnin še naraščale.

125 premium stanovanj Schellenburg vas čaka na imenitni lokaciji v središču Ljubljane.

Naložba v nepremičnine v Ljubljani je torej zelo pametna naložba, ki je poleg tega še varna in vsak dan bolj donosna – naložba v nepremičnine je naložba v vašo prihodnost.

Toda take priložnosti so omejene. Ne zamudite svoje!

Kontakt: 00 386 40 505 081

E-mai: info@schellenburg-living.com