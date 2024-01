Rast BDP v ZDA lani po prvi oceni 2,5-odstotna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so prejšnje leto po prvi oceni sklenile z 2,5-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda (BDP), potem ko so imele leto pred tem 1,9-odstotno gospodarsko rast, je danes objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. Ugodne številke bodo v luči prihajajočih volitev prav prišle tudi Joeju Bidnu, ki se bo verjetno vnovič potegoval za predsedniški položaj.

Kot so izračunali ameriški statistiki, je bila medletna rast gospodarske aktivnosti v zadnjem četrtletju lani 3,3-odstotna, kar je precej nad pričakovanji. Temeljila je na odpornem trgu dela, zasebni in javni potrošnji ter izvozu, poročilo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Podatke o krepki gospodarski rasti bo po navedbah AFP izkoristila tudi administracija predsednika Bidna, ki želi volivce prepričati, da so bili uspešni pri zajezitvi inflacije, pri čemer so hkrati spodbujali investicije in z njimi gospodarstvo.

Najnovejši podatki bodo po pričakovanjih podkrepili optimizem, da ZDA ob ukrotitvi inflacije, česar so se lotili z zviševanjem obrestnih mer, čaka t. i. mehak pristanek, torej brez recesije.

Še na začetku lanskega leta so analitiki pričakovali, da bo potrošnja gospodinjstev v ZDA zaradi višjih obresti in porabljenih prihrankov iz časa zaprtja zaradi covid-19 izgubila zagon, a ni prišlo do uresničitve slabih scenarijev.

Prav tako največje gospodarstvo na svetu ni vstopilo v recesijo. Presenetil je predvsem odporen trg dela. Četudi se je zaposlovanje začelo ohlajati, je brezposelnost v državi ostala nizka.