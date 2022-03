Putin Krki odpihnil 500 milijonov evrov vrednosti

Ruska invazija v Ukrajino od prejšnjega tedna večinoma narekuje dogajanja na svetovnih borznih trgih, tudi slovenskem. Od začetka spopadov so številne zahodne države sprejele sankcije proti Rusiji, s katerimi želijo oslabiti gospodarstvo te države, medtem ko se je več mednarodnih podjetij umaknilo iz Rusije oz. je omejilo svoje poslovne dejavnosti v državi.

Kaj se je dogajalo na borzi?

Na ljubljanski borzi so ta teden največji padec zabeležile delnice Krke, ki so v primerjavi s prejšnjim petkom izgubile 8,03 odstotka in teden končale pri vrednosti 87 evrov. V ponedeljek so delnice Krke sicer zabeležile več kot 13-odstotni padec in pristale pri ceni 83 evrov.

Gibanje tečaja delnice Krke na ljubljanski borzi Foto: LJSE

Delnice Luke Koper so medtem v tem tednu izgubile 4,03 odstotka, njihova vrednost se je danes popoldne ustavila pri 23,80 evra.

Med delnicami, ki sestavljajo indeks, so se v prvi kotaciji pocenile tudi delnice NLB (–2,32 odstotka na 67,4 evra), Save Re (–2,22 odstotka na 26,4 evra) in Zavarovalnice Triglav (–2,19 odstotka na 35,8 evra). Najmanjši padec pa so zabeležile delnice Petrola, ki so se v primerjavi s prejšnjim petkom pocenile za 0,79 odstotka in teden končale pri vrednosti 500 evrov.

Sava Re nad načrti

Zavarovalna skupina Sava, katere obvladujoča družba je Sava Re, je lani vknjižila rekordnih 76,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 35,1 odstotka več kot leta 2020 in 43,8 odstotka nad načrti. Prihodke je zvišala za 7,6 odstotka na 732,7 milijona evrov. "Z rezultati v letu 2021 smo v skupini Sava lahko zelo zadovoljni," je ob predstavitvi rezultatov danes dejal predsednik uprave Marko Jazbec.

Tudi Triglav z močno rastjo

Skupina Triglav je lani zabeležila 113 milijonov evrov čistega dobička, kar je 53 odstotkov več kot leta 2020, prihodke pa je okrepila za 10 odstotkov na 1,46 milijarde evrov. Matična družba Zavarovalnica Triglav je medtem lani vknjižila 73,4 milijona evrov čistega dobička, s čimer je bil glede na predlani višji za 27 odstotkov, njeni prihodki pa so nanesli 848,6 milijona evrov in se tako povečali za 11 odstotkov, so v sredo sporočili iz Triglava.