Prva nezaupnica izbrancu iz kadrovskega bazena Šarčevih

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ene od dveh največjih elektroenergetskih skupin, je na včerajšnji seji prekinil razpravo o imenovanju Mirka Marinčiča za novega člana poslovodstva. Večina od devetih članov se ni strinjala s predlogom, za katerim stoji novi predsednik nadzornega sveta HSE Tomaž Besek, eden od ključnih ljudi LMŠ pri kadrovanju v državnem gospodarstvu.

Po naših informacijah nadzorniki Marinčiču rdeče luči niso prižgali zaradi kadrovskih ali političnih prerivanj, ampak dvoma o njegovi kompetenci.

Kaj je zmotilo nadzornike

Marinčič je sicer nekdanji kader trdega jedra SDS, ki mu je vrata v državno gospodarstvo leta 2005 odprla prva vlada Janeza Janše. Najprej ga je imenovala za predsednika nadzornega sveta Elektra Slovenije (Eles). Ko je ta na položaj direktorja Elesa imenoval Vitoslava Türka, je Marinčič prevzel njegovo dotedanjo funkcijo in postal predsednik uprave Elektra Ljubljana, največjega slovenskega elektrodistribucijskega podjetja. To funkcijo je opravljal do leta 2010.

Foto: Bor Slana Že v začetku meseca smo na Siol.net razkrili, da je Marinčič v tem času Elektro Ljubljana spravil na rob insolventnosti. V poslovodstvu HSE bi bil Marinčič zadolžen za trgovanje, čeprav na tem področju nima skoraj nobenih izkušenj.

9.900 evrov za izbor kandidata, ki ni primeren?

Na njegovo neprimernost naj bi včeraj opozarjalo več nadzornikov, čeprav so bili drugačnega mnenja v kadrovski agenciji Profil, ki je Marinčiča ocenila kot ustreznega in primernega za funkcijo. Za postopek izbire člana poslovodstva bo HSE predvidoma izstavila račun za 9.900 evrov, je razvidno iz podatkov na spletni strani HSE.

Prav zaradi nasprotovanja večine preostalih nadzornikov je Besek predlog umaknil in sejo prekinil. Nadaljevala se bo v začetku naslednjega tedna. Beska nam za pojasnila včeraj in danes ni uspelo priklicati.

Takšen razplet gre za zdaj najbolj na roko generalnemu direktorju HSE Stojanu Nikoliću. Po zatrjevanju dobro obveščenih naj bi predloge za krepitev poslovodstva HSE razumel kot povečanje nadzora, kar mu ni bilo pogodu.

Prvi mož HSE ima novega svetovalca

HSE se je sicer s 1. junijem kot svetovalec generalnega direktorja pridružil Matija Sevšek. Gre za enega od nekdanjih projektnih vodij agencije Pristop, ki je kariero pozneje delal v politiki. Na predsedniških volitvah leta 2007 je deloval v volilnem štabu poraženega Lojzeta Peterleta, njegovi takratni sodelavci pa nanj nimajo najboljših spominov. Med letoma 2008 in 2011 je bil najtesnejši sodelavec predsednice LDS Katarine Kresal, ki jo je spremljal do njenega političnega zatona.

Ko je Alenka Bratušek postala predsednica vlade, se je Matija Sevšek zaposlil v njenem kabinetu. Foto: STA Novo službo si je takrat našel kot strokovni sodelavec v poslanski skupini Pozitivne Slovenije, ki jo je vodil Zoran Janković. Po objavi poročila Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je Jankovića bremenilo suma korupcijskih tveganj, je bil Sevšek med najglasnejšimi zagovorniki tega, da položaj predsednika poslanske skupine prepustijo Alenki Bratušek. Ko je postala predsednica vlade, se je zaposlil v njenem kabinetu. Nato je odšel v Novo Ljubljansko banko (NLB), ki jo je takrat vodil Janko Medja.

Sevškova zaposlitev na HSE je po naših informacijah odmevala tudi v koaliciji. Morda so jo tudi zato na HSE dolgo časa prikrivali. Ko smo še aprila spraševali, ali se generalni direktor s Sevškom res dogovarja o zaposlitvi, niso želeli komentirati imen, saj da nimajo razpisanih prostih delovnih mest.