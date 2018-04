Priložnost za skupna vlaganja v projekt gradnje stanovanj v Podutiku

DUTB predstavlja novo priložnost za gradnjo nepremičnin v Sloveniji, to so skupna vlaganja v projekte. Poenostavljeno to pomeni, da bo ustanovljena projektna družba, ki bo imela dva lastnika – DUTB in investitorja. DUTB bo v družbo vložila zemljišče, ki je v njeni lasti, investitor pa bo v projektni družbi sodeloval s kapitalom, s katerim se bo gradil nepremičninski projekt.

DUTB s posojili ali dodatnimi kapitalskimi vložki v projektni družbi ne bo sodelovala, bo pa lahko družba za morebitna posojila zaprosila pri bankah.

Tako DUTB investitorjem ponuja priložnost v Podutiku, v katastrski občini Glince. DUTB išče partnerja z zadostnim kapitalom in znanjem, ki je skupaj z DUTB pripravljen vstopiti v projekt gradnje stanovanjskega projekta na omenjenem zemljišču.

Skupna vlaganja torej predstavljajo atraktivno priložnost za razvoj projektov, kadar investitorji ne vidijo možnosti, kako bi za razvoj projekta najprej kupili zemljišče, nato pa še vložili v njegov razvoj. Z možnostjo skupnega vlaganja v projekt nakup zemljišča ne bo potreben.

Zemljišče Glince na izjemni, tržno zelo zanimivi lokaciji

Zazidljivo stavbno zemljišče Glince se nahaja blizu živahnega utripa urbane Ljubljane in sredi mirnih zelenih površin, blizu šol, vrtcev, zdravstvenih in kulturnih ustanov dobro razvitega ljubljanskega predmestja in dovolj daleč od mestnega hrupa prestolnice. Lokacija je izredno dobro prometno povezana z avtocesto in lokalnimi cestami.

S skupnim vlaganjem v gradnjo tega projekta lahko trgu ponudite nove stanovanjske enote v hitro razvijajoči se okolici Ljubljane.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za razvoj projekta Glince

Razvoj zemljišča je razdeljen na več zaporednih razvojnih faz, najprej se bo razvijalo prostorsko enoto 1, na kateri je po veljavnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov s skupno bruto etažno površino 5.200 kvadratnih metrov nad koto terena in 2.800 kvadratnih metrov v kletni etaži. S skupnimi vlaganji bi tako partnerja v sklopu prve faze razvila zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 5.332 kvadratnih metrov - idejna zasnova za prvo fazo projekta je predvidevala približno 50 stanovanj in 80 kletnih parkirnih mest, kar pa se seveda lahko spremeni.

Za omenjeni projekt je DUTB že objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za razvoj projekta.

Izhodiščna vrednost denarnega vložka za pridobitev poslovnega deleža v namenski družbi (50,01 odstotka) je v razpisu določena pri 1,27 milijona evrih, rok za oddajo zavezujočih ponudb pa je do vključno 30. 4. 2018 do 15. ure.

Zainteresiranim investitorjem DUTB omogoča skrbni pregled dokumentacije, ki je mogoč vsak delovni dan od 13. 3. 2018 do vključno 23. 4. 2018 do 15. ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, 24 ur na dan prek dostopa do virtualne podatkovne zbirke. V tem času lahko zainteresirani tudi postavljajo pisna vprašanja.