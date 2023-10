Priložnost za izjemno investicijo v Ljubljani: na voljo le še nekaj mest!

Foto: Arhiv ponudnika

Corwin je s Kvartetom v Slovenijo prinesel nove, zelene in trajnostne standarde bivanja. Prostor v okolici stolpnic je namenjen ljudem in ne avtomobilom, saj so vsa parkirna mesta umaknjena pod zemljo. Obenem stavbe obkrožajo zelen park, otroško igrišče in premišljeno zasnovan prostor za druženje.

Foto: Arhiv ponudnika

Lokacija, ki dopušča možnost izbire

Z izbiro lokacije so bodočim stanovalcem omogočili, da na dosegu roke začutijo utrip mesta in zen narave. Soseska štirih stolpnic je umeščena v priljubljeni del mesta, v živahno in hitro razvijajočo se Šiško. Poleg bližine mestnega središča in obvoznice ter neposredne bližine nakupovalno-zabaviščne destinacije Aleja bodo lahko stanovalci preprosto dostopali tudi do Poti spominov in tovarištva ter številnih drugih možnosti za rekreacijo.

Kvartet je tako idealna izbira za vse, ki si želijo trajnostno uživati v nenehnem dogajanju in raznolikih aktivnostih ter se obenem tudi umiriti in sprostiti ob pogledu na naravo, med sprehodom ali drugimi oblikami gibanja.

Razred zase v kakovosti bivanja

Za kakovost bivanja je v Kvartetu poskrbljeno tako od zunaj kot od znotraj. Moderne tlorise in edinstveno arhitekturo stanovanj so zasnovali v znanem slovenskem arhitekturnem studiu OFIS Arhitekti pod taktirko Špele Videčnik, ene najboljših slovenskih arhitekt in dobitnice prestižne nagrade RIBA. Prednosti in kakovosti zasnove so še posebej izpostavljene v stanovanjih Skyline Edition, ki ponujajo življenje na najvišji ravni. K zračnosti prostora prestižnih stanovanj prispevajo ne le tlorisi, temveč tudi visoki stropi. Ti se raztezajo do višine 2,75 metra, s čimer so ustvarjalci bivalno udobje želeli dvigniti na najvišjo raven. Velika in prostrana okna pa zagotavljajo obilico naravne svetlobe in panoramske razglede.

Foto: Arhiv ponudnika

Zasebnost zagotovljena

Premium stanovanja v najvišjih petih etažah stolpnic zagotavljajo popolno zasebnost. Vsako stanovanje se namreč razteza čez celotno nadstropje, ki ga bodo lastniki tako v celoti imeli le zase. Izkušnjo zasebnosti še bolj nadgrajujejo lastne zelene oaze na prostem. Prostornost razkošnih teras bo stanovalcem omogočala, da jih dopolnijo s svojim edinstvenim življenjskim slogom. Čas zase bo ob navdihujočih in neomejenih pogledih na Ljubljano in Alpe tako postal najljubši del dneva.

Foto: Arhiv ponudnika

Moderno in trajnostno

Corwinova trajna zaveza trajnostnim ciljem se tudi tu kaže v inovativni implementaciji naprednih tehnologij. Vsa deževnica, ki bo padla na površino objekta, bo zahvaljujoč tehnologijam zadrževanja padavinske vode optimalno izkoriščena in vrnjena v naravni cikel.

Foto: Arhiv ponudnika

Ozelenele terase in park bodo zmanjševali vpliv toplotnega otoka, brez nepotrebnega pregrevanja betona ali asfalta bodo vzdrževali naravno mikroklimo. Odboj svetlobe in toplote bo zmanjševala tudi mat fasada na stolpnicah. Zahvaljujoč trajnostnim pristopom in inovativnim tehnološkim rešitvam bo bivanje v Kvartetu tako bolj zdravo in prijetnejše.

Foto: Arhiv ponudnika