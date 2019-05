Priložnost nakupa stanovanj in apartmajev v Sončnih oazah in termah Vivat

Oglasno sporočilo

V soboto 18. maja in nedeljo 19.maja 2019 bodo v idilični prekmurski vasici Moravske toplice potekali dnevni odrtih vrat. Namenjeni so vsem interesentom, ki jih zanima nakup šestih v celoti opremljenih poslovnih apartmajev v TERMAH VIVAT in devetih stanovanj v novo nastajajočih modernih hišah SONČNA OAZA. Nakup stanovanj oziroma apartmajev v tamkajšnji neokrnjeni naravi je zelo primeren za sproščujoč in prijeten oddih, za stalno bivanje, kot tudi odlična investicijska priložnost, saj se po izračunih prodajalca lahko nakup povrne že v sedmih letih.

Apartmaji TERME VIVAT

Terme Vivat se nahajajo se ponašajo z najdaljšo tradicijo termalnega turizma v Sloveniji in so poznani po edinstveni zdravilni termalni vodi. Vsi apartmaji/stanovanja v termah Vivat so izvedeni v duplexu, z opremljeno garderobo, kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico, dvema spalnicama, zidno omaro in dvema klimatskima napravama ter veliko zunanjo teraso. Apartmaji imajo izvedeno ločeno merilno mesto za porabo vode in ogrevanje.

Pred stavbo se nahajajo urejena skupna parkirišča. Dostop do vseh apartmajev/stanovanj je preko skupnega stopnišča in dvigala.

Notranja opremljenost apartmajev v termah Vivat.

V sklopu Term Vivat se nahajajo:

Hotel Vivat****superior -recepcija, restavracije, bari, konferenčne dvorane, zobozdravstvena ambulanta

-recepcija, restavracije, bari, konferenčne dvorane, zobozdravstvena ambulanta Termalni kompleks Vivat -iz globin termalnih vrelcev Term Vivat izvira edinstvena zdravilna bela in črna termalna voda. Bazenski kompleks Term Vivat obsega ca. 2.000 m2 vodnih površin z notranjimi in zunanjimi bazeni.

-iz globin termalnih vrelcev Term Vivat izvira edinstvena zdravilna bela in črna termalna voda. Bazenski kompleks Term Vivat obsega ca. 2.000 m2 vodnih površin z notranjimi in zunanjimi bazeni. Svet savn Vivat obsega notranje in zunanje savne (od finskih, turških, infrardečih, zeliščnih do tilarium savn), zunanji bazen za knajpanje ter vrhunska počivališča

obsega notranje in zunanje savne (od finskih, turških, infrardečih, zeliščnih do tilarium savn), zunanji bazen za knajpanje ter vrhunska počivališča Wellness center Vivat temelji na zgodbi petih kitajskih elementov (voda, les, ogenj, zemlja in kovina) in se prepleta z zgodbo lokalnih elementov (sončnica in mak, kamen in glina), s poudarkom na dobrem počutju in lepoti telesa ter duha. Ponaša se s pestro ponudbo masaž, kopeli, nege telesa ter anticelulitnih in shujševalnih programov.

temelji na zgodbi petih kitajskih elementov (voda, les, ogenj, zemlja in kovina) in se prepleta z zgodbo lokalnih elementov (sončnica in mak, kamen in glina), s poudarkom na dobrem počutju in lepoti telesa ter duha. Ponaša se s pestro ponudbo masaž, kopeli, nege telesa ter anticelulitnih in shujševalnih programov. Salon tajskih masaž Tawan

Zdraviliški center Vivat, z najsodobnejšo medicinsko opremo (magnetoterapija, elektroterapija, laserska terapija, ultrazvok..)

z najsodobnejšo medicinsko opremo (magnetoterapija, elektroterapija, laserska terapija, ultrazvok..) Kulinarična doživetja , kuharski mojstri pripravijo odlično lokalno in internacionalno kulinariko.

Terme Vivat so odlična destinacija za predajanje toplim objemom termalne vode, kolesarjenje, pohodništvo in doživetje edinstvene prekmurske kulinarike.

Izhodiščna cena opremljenih poslovnih apartmajev velikosti od 66,90 do 82,86 znaša 1.769 EUR/m.

STANOVANJA V HIŠAH SONČNA OAZA

Nove, sodobno in visoko kakovostno zasnovane hiše SONČNA OAZA v Moravskih Toplicah, se nahajajo na zelo atraktivni lokaciji, v neposredni bližini termalnega turizma. Projekt “Sončna oaza” sestavlja sedem modernih enostanovanjskih oziroma dvostanovanjskih hiš. Stanovanja oziroma hiše so v fazi zaključevanja, nekatera stanovanja pa je še možno preurediti po željah kupca.

Izhodiščne cene dokončanih stanovanj “na ključ” velikosti od 123 do 161 m2 znašajo od 177.000 EUR do 212.430 EUR.

Za več informacij apartmajev v termah Vivat lahko kontaktirate: Jana Tertei, tel. 040 860000, email: jana.tertei@abc.si Za več informacij stanovanj v hišah SONČNA OAZA lahko kontaktirate: Karmen Tertei, tel. 040 686000, email: Karmen Tertei, tel. 040 686000, email: karmen.tertei@abc.si

