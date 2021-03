Prihaja Elly POS: novost, ki bo navdušila vse podjetnike

Podjetniki, ki sprejemate različne načine plačevanja in se soočate z zagato, na kakšen način sprejemati vse te plačilne metode, imate končno na razpolago eno platformo, ki sprejema plačila kar šestih plačilnih metodam, nabor le teh pa bo kmalu še večji. Trenutno lahko potrošniki plačujejo že s karticami, mobilnimi denarnicami in celo kriptovalutami. Vse to brez velikih finančnih vložkov za posameznega trgovca.

Tako se boste še bolj približali kupcem, ki od trgovcev pričakujejo, da obvladajo sodobne načine plačevanja za svoje storitve in izdelke. Kupec bo lahko sam izbral, kako bo odslej plačal kavo v svoji najljubši kavarni ali mesečno članarino za fitnes.

Elly POS je sodobna platforma za digitalno plačevanje, ki trgovcem na eni napravi na prodajnem mestu oziroma prek spletnega vmesnika omogoča sprejemanje klasičnih in alternativnih digitalnih plačilnih metod.

Do konca leta ugodneje Terminal Elly POS za trgovce in končne uporabnike je nastal pod okriljem ustanovitelja Lab4Pay v sodelovanju z družbo BTC in podjetjem Eligma. Na platformi Elly POS gostujejo med seboj konkurenčna podjetja – Diners podjetja Erste, Mastercard, VISA, VALÚ Telekoma Slovenije, mBills –, kar kaže na njihovo jasno zavezo, da je le s sodelovanjem mogoče povečati delež digitalnih plačil v Sloveniji in širše. Luka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard Slovenija "Verjamemo, da ravno sodelovanje vseh mogočih deležnikov v plačilni industriji pokrije vrzel, ki nastaja v Sloveniji na področju sprejema elektronskih plačil," je povedal Luka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard Slovenija. Z njim se strinja tudi Simon Slonjšak, direktor razvoja poslovanja za množični trg pri Telekomu Slovenije, ki je dodal, da je Elly POS napredna platforma, ki sledi trendom uporabe sodobnih digitalnih plačilnih metod: "Združuje nas zaveza nenehnemu napredku in inovativnosti za enostavno uporabniško izkušnjo, zato je bila enostavna tudi odločitev za sodelovanje."

Simon Slonjšak, direktor razvoja poslovanja za množični trg pri Telekomu Slovenije

Preprosta uporaba in prihranek časa

Elly POS je prvi, do uporabnikov resnično prijazni "vse-v-enem" androidni POS-terminal, ki omogoča sprejem kartičnih plačil VISA, Mastercard, Maestro in Diners, obenem pa tudi alternativnih oblik plačevanja, kot so mBills, VALÚ in kriptovalute.

"Elly POS je odličen slovenski proizvod, ki bo očaral tako zaposlene kot stranke. Zaposlenim bo omogočil preprosto uporabo in pomemben prihranek časa, strankam pa uporabo plačilnih oblik po lastni izbiri, pa naj bo to izbrana plačilna kartica, mobilna denarnica ali kriptovaluta," je povedal Miha Culiberg, direktor in soustanovitelj podjetja Lab4Pay.

"Elly POS omogoča kartična plačila, mobilna plačila ter digitalna plačila, med drugim tudi plačila prek sistema GoCrypto, in sicer na eni sami, praktični in lahki prenosni napravi, kar trgovcu zagotavlja visoko mobilnost. Trgovcu je na enem mestu na voljo skupni pregled plačil z vsemi plačilnimi metodami, lahko pa dostopa tudi do posameznih načinov plačila, torej posebej za Mastercard, Viso, mBills in podobno, kjer so mu na voljo podrobnejše nastavitve in statistike o posameznem načinu plačila," je povedal Dejan Roljić, direktor Eligme ter predstavnik investitorja v Lab4Pay in plačilne metode GoCrypto.

Kmalu že tisoč trgovcev v Sloveniji Vsa zgodba je plod slovenskega znanja, vsi sodelujoči pa verjamejo, da bo kmalu zaživela tudi zunaj Slovenije. Napovedali so, da bo ta inovativni izdelek do konca leta uporabljalo vsaj tisoč trgovcev v Sloveniji, s tem pa želijo konkurirati tujim proizvodom in prevzeti vsaj 10-odstotni delež trga.

Brezplačna namestitev in vzdrževanje

Elly POS prav tako podjetjem obljublja nižje stroške, saj sta namestitev in vzdrževanje brezplačna. Obstaja pa tudi možnost namestitve davčne blagajne. Poleg tega bo omogočal sistemov za registracijo delovnega časa, programe zvestobe, unovčitev darilnih bonov in še veliko več.

Elly POS je veliko več, saj je to tudi edina naprava, ki omogoča celo prihodke iz oglaševanja. S podporo preostalim sistemom za poslovanje, kot so programi zvestobe, darilni boni in registracija delovnega časa, pa zagotavlja še preprosto digitalizacijo poslovanja brez velikih finančnih vložkov za posameznega trgovca.

Plačevanje, ki je mogoče tudi prek spletne trgovine, je na voljo brez najemnine modula, platforma omogoča tudi izvajanje avtorizacij in prenos finančnih transakcij, brezplačni klicni center za podporo ter pripravo in distribucijo dnevnega izpisa prometa.

Do 1. maja ponuja enkratno enkratno priložnost s posebnimi ugodnostmi Elly POS ob uradnem vstopu na slovenski trg v obdobju od 24. 3. 2021 do 1. 5. 2021 vsem malim in srednje velikim podjetjem, ki že imajo POS-terminal in bodo prešla na novega, Elly POS, ter vsem, ki želijo prvič uporabljati POS-terminal pri svojem poslovanju, ponuja enkratno priložnost z ugodnostmi. Ta vključuje fiksno provizijo na kartično poslovanje že od 0,99 odstotka naprej in popolnoma brezplačno najemnino Elly POS terminala za prve 3 mesece.

Elly kot pomoč pri okrevanju

Vsem podjetjem, ki so člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pa ponuja še dodatno ugodnost – brezplačno uporabo davčne blagajne, nameščene na Elly POS, za šest mesecev. Po preteku tega obdobja pa uporabo s 50-odsotnim popustom, in sicer za samo 4,99 evra na mesec. Številna mala in srednje velika podjetja so se v obdobju epidemije bolezni covid-19 znašla v stiski, zato sta podpora in pomoč zanje še toliko bolj pomembni.

"Z izboljšanjem prodajnega procesa na prodajnem mestu in s približevanjem mlajši generaciji kupcev prav s pomočjo inovativnih produktov, kot je Elly POS, malim in srednjim podjetjem pomagamo pri okrevanju in ne nazadnje pri rasti v prihodnosti," je povedal Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

"Prek inovativnih in tehnološko naprednih rešitev tudi s konkretnimi dejanji v družbi BTC sledimo strategiji povezovanja in sodelovanja z zagonskimi in tehnološko naprednimi podjetji na eni strani ter svojimi poslovnimi partnerji na drugi," je povedal mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC in predstavnik investitorja v Lab4Pay.