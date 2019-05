Ali so Roku Furlanu (ne)upravičeno odpisali milijonski davčni dolg?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ministrstvu za pravosodje pod vodstvom Andreje Katič so po uradni dolžnosti začeli postopek nadzora nad osebnim stečajem Roka Furlana.

Foto: STA

Buren odziv javnosti na razkritje Siol.net, da se je podjetnik Rok Furlan v postopku osebnega stečaja rešil obveznosti plačila milijonskega davčnega dolga, je ministrstvo za pravosodje prisilil k ukrepanju.

Začeli so preverjati, ali je za prazno stečajno maso kriv tudi stečajni upravitelj Janko Maček, ki je več kot štiri leta nadzoroval Furlanove osebne finance in v tem obdobju ni odkril nobenih nepravilnosti oziroma ni našel tako rekoč nobenega večjega premoženja.

Furlan je v resnici ves ta čas živel na veliki nogi. Na slamnata podjetja in poslovne partnerje ima pisano večmilijonsko premoženje: avtomobile prestižnih znamk, luksuzne nepremičnine na elitnih lokacijah, dve igralnici v Portorožu ...

Preverjajo, zakaj sodišče ni ustavilo odpusta dolgov

Zdaj so na ministrstvu za pravosodje po uradni dolžnosti začeli postopek nadzora. Od sodišča so zahtevali dostop do nekaterih listin iz stečajnega spisa, ki niso dostopne javnosti.

Kaj konkretno preverjajo in ali bodo morda tudi izpodbijali Furlanov osebni stečaj, na ministrstvu ne razkrivajo. "Postopek nadzora nad delom upravitelja je še v teku, zato preostalih podatkov o samem nadzoru v tej fazi ne moremo dati," so nam pojasnili.

Rok Furlan je bil dolga leta lastnik betonarn v Ljubljani, ki jih je obvladoval prek slamnatih podjetij v tujini. Foto: Projekt Beton Po naših informacijah pa jih zanimajo okoliščine odločanja o ugovoru Finančne uprave RS (Furs) zoper odpust dolgov. Tega je namreč sodišče leta 2015 zavrnilo, pri tem pa je Furlanu (ne)hote pomagal tudi upravitelj Janko Maček, ki je namesto pozitivnega ali negativnega mnenja sodišču sporočil, da je samo dovolj usposobljeno za odločanje o ugovoru.

Janko Maček je za Siol.net povedal le, da ni seznanjen s tem, da bi potekal nadzor nad njegovim delom. "Z ministrstva za pravosodje se nihče ni obrnil name," je povedal.

"Nimamo orodij za iskanje premoženja"

Rok Furlan je sicer le eden od množice premožnežev, ki se je znašel pod drobnogledom Fursa in organov pregona, a je svoje premoženje še pravočasno umaknil na varno.

Še preden bi mu Furs lahko zamrznil (in nato odvzel) premoženje, ga je Furlan prenesel v last slamnatih podjetij v tujini. Zaradi davčnega dolga je leta 2014 vložil zahtevo za osebni stečaj in ga marca letos tudi uspešno končal.

Ključno premoženje, ki ga je obvladoval prek slamnatega podjetja iz ameriške davčne oaze Delaware, predstavljajo betonarne v Ljubljani. Njihovo poslovanje je cvetelo v času izgradnje športnega parka Stožice, kot smo razkrili, pa jih je pred dnevi prodal podjetniku Mirku Maroltu z Vrhnike.

Stečajni upravitelj Janko Maček je marca letos pojasnil za Siol.net, da mu zakon ne daje nobenega orodja, s katerim bi iskal Furlanovo premoženje. Poleg tega ni imel denarja za kritje stroškov iskanja premoženja. "Ko se je začel osebni stečaj, smo opravili poizvedbe v vseh registrih. Furlan je tudi podal izjavo, katero premoženje ima v lasti," je dodal Maček.

Furlan bi moral sodišču sporočati vse spremembe glede svojega premoženja, prejemkov in transakcijskih računov. Prav tako bi moral upravitelju in sodišču dati vsa pojasnila in dokumente o svojem premoženju ter poslih, ki jih je izvedel v zadnjih petih (prej treh) letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.

Lani sedem disciplinskih postopkov proti upraviteljem

Na ministrstvu so dodali, da so v preteklosti že opravili več podobnih nadzorov po uradni dolžnosti, vselej pa se lotijo preverjanja, ko prejmejo prijavo zoper delo stečajnega upravitelja.

Foto: STA Če v postopku nadzora ugotovijo utemeljen sum, da je upravitelj pri opravljanju nalog v insolvenčnih postopkih kršil obveznosti ali pravila dobre poslovne prakse, pa podajo zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka proti upravitelju na Zbornico upraviteljev Slovenije. V skrajnem primeru mu lahko odvzamejo licenco za opravljanje dela.

Ministrstvo je leta 2015 podalo sedem zahtev za uvedbo disciplinskih postopkov, leta 2016 štiri, leta 2017 dve, leta 2018 pa sedem. Prav tako so lani odredili izvedbo petih neposrednih nadzorov nad delom stečajnih upraviteljev s strani revizorja, letos pa je bilo že izvedenih pet takšnih nadzorov.

Kljub temu je v preteklosti na zbornico upraviteljev letelo veliko kritik, da ne znajo oziroma ne želijo prečistiti svojih vrst. Upravitelji so se namreč med drugim zapletali v afere zaradi izplačila previsokih nagrad, konfliktov interesov in ne nazadnje tudi sume korupcijskih dejanj, pri čemer so se nekateri izkazali za točne.

Pojavile so se tudi pobude po ukinitvi zbornice in celo prenos instituta stečajnega upravitelja na ministrstvo za pravosodje, kjer naj bi imeli večji nadzor nad njihovim delom.