Preprosto, varno in ugodno – kartici, ki poenostavita vsakdan

Naše nakupne navade so se v zadnjem desetletju precej spremenile. Spremenjenemu vzorcu nakupnih običajev pa na srečo sledijo tudi prilagojeni načini plačevanja. Možnost plačevanja na obroke in predvsem možnost plačevanja na spletu, ki je običajno kartice osebnega računa ne podpirajo, sta danes med pomembnejšimi dejavniki pri naših nakupovalnih navadah in izbiri kartičnih produktov. Dobro je, če poiščemo dobrodošlo rešitev , ki nam lahko poenostavi vsakdan – vsaj kar zadeva področje financ, kjerkoli in kadarkoli.

Pogosto se pri svojih nakupovalnih poteh srečujemo z omejitvami, ki so vezane na neprilagodljive možnosti plačevanja po spletu ali v fizičnih trgovinah. Obenem smo se številni že znašli v položaju, ko bi radi kupili še kaj, ne da bi preveč obremenili tekoče stanje na računu, ampak bi strošek razdelili.

Debit Mastercard in Credit Mastercard prinašata svobodo pri plačevanju in se popolnoma prilagajata vašemu življenjskemu slogu. Preprosto, varno, hitro in čim bolj udobno plačevanje kupcem nedvomno olajša vsakodnevne nakupe, kreditne kartice pa jim omogočajo tudi nakupe večjih vrednosti z obročnim odplačevanjem. Kartična produkta Delavske hranilnice – ene izmed najkonkurenčnejših bank na slovenskem trgu –inprinašata svobodo pri plačevanju inse popolnoma prilagajata vašemu življenjskemu slogu.

Udomačenost plačevanja na spletu …

Življenje brez kartice z možnostjo plačevanja prek spleta se dandanes številnim zdi nepredstavljivo. Samo pomislimo – spletno nakupovanje je v zadnjih letih postalo tako popularno, saj je z le nekaj dotiki ali kliki zaslona mogoče naročiti skoraj katerikoli izdelek iz katerekoli države na svetu. Obenem se je v preteklem obdobju zaradi zaprtja fizičnih prodajaln za spletni nakup odločilo tudi veliko posameznikov, ki takšnega načina nakupovanja v običajnih okoliščinah najbrž ne bi preizkusili.

Splet nam je prinesel neskončno možnosti, ki si jih nekoč niso mogli predstavljati niti najbolj domiselni, danes pa si je prav tako nemogoče predstavljati življenje brez spleta. Razširil se je na vsa področja našega življenja, ponuja pa nam ogromno možnosti za nakup blaga, vsebin, novic, različnih izdelkov in vseh vrst storitev. Če ste med tistimi, ki nakupa prek spleta še niso opravili, obstaja velika verjetnost, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo.

… in obročnega nakupa

Druga stvar, ki jo dandanes pri nakupovalnih navadah prav tako izjemno cenimo, je možnost plačevanja na obroke. Se vam je že zgodilo, da ste želeli plačati večji nakup, pa ste iskali možnost, da zneska ne bi bilo treba v celoti plačati takoj in bi ga raje razdelili na nekaj obrokov? Posojilo ni edina možnost.

Nakupovanje na obroke je dobrodošlo predvsem pri nakupih večjih vrednosti, ki jih ne morete v celoti plačati takoj. Seveda boste za nakup avta, stanovanjske opreme ali dragih počitnic najeli posojilo, za manjše nakupe pa lahko uporabite kartico in plačila razdelite na obroke. Ko je nakupov več in si ne želite pregloboko posegati v svoj mesečni proračun, z obročno kreditno kartico "glavobola" zaradi stroškov ne boste le prenesli v naslednji mesec, ampak si boste plačila v resnici razdelili na toliko mesecev, da boste obroke poravnavali brez težav.

Oba zgoraj opisana "zapleta" rešujeta debetna in Mastercard kartica z odloženim plačilom.

Prednosti kartice Mastercard

Tovrstne kreditne ali plačilne kartice sicer niso nobena novost, vseeno pa so se v zadnjih letih močno spremenile, saj so jim bile dodane številne funkcionalnosti. Najpomembnejši področji sta zagotavljanje varnosti in uporabnost oziroma nabor storitev, ki jih kartica omogoča.

Plačilne kartice Mastercard, najširše sprejete kartice na svetu, vam omogočajo svobodo plačevanja. Enostavno, hitro in brezskrbno opravite majhne ali velike nakupe v trgovini ali prek spleta ter uživajte v preostalih ugodnostih s kartico Mastercard, kot so na primer nakupi večjih vrednosti z obročnim odplačevanjem.

1. Enostavnost: plačujte brezstično

Najnovejša tehnologija, na kateri temeljijo kartice Mastercard, omogoča brezstično plačevanje na vseh prodajnih mestih z brezstičnim znakom. Pri nakupih do 25 evrov kartico zgolj prislonite in plačate hitro, varno ter enostavno (meja se lahko razlikuje glede na državo).

2. Varnost je ključna

Prenos podatkov je med transakcijo ustrezno kodiran, varnost spletnih nakupov pa je zagotovljena z varnostnim mehanizmom Mastercard Identity Check. Pri debetni kartici Mastercard je slednje na voljo samodejno, pri kartici Mastercard z odloženim plačilom pa je za prejem varnostnega gesla treba biti prijavljen na SMS-sporočila (0,50 evra/mesec).

3. Nadzor: vklopite varnostna SMS-sporočila

Prejmite SMS-sporočilo ob vsakokratni opravljeni transakciji s kartico in povečajte nadzor nad plačili. Z vklopljeno funkcijo SMS-sporočil prejemate informacije o znesku, datumu in uri transakcije, nazivu prodajnega mesta ali bankomata, ter zadnjih štirih številkah kartice, s katero je bila transakcija opravljena.

4. Prilagodljivost: nakupujte na obroke

Imetniki kartice Mastercard z odloženim plačilom lahko kupujete na obroke doma, po svetu in na spletu. Za plačilo na obroke morate imeti vklopljena varnostna SMS-sporočila (0,50 evra/mesec).

Nakup je lahko razdeljen na 2–12 mesečnih obrokov v višini razpoložljivega limita na kartici, vendar v najvišjem znesku dva tisoč evrov. Najnižji znesek obroka ni določen, nakup na obroke je brez obresti ali dodatnih stroškov, druga dokumentacija ali dogovori s trgovci niso potrebni.

5. Sodobnost: digitalizirane kartice v mobilni denarnici DH Denarnik

Za še bolj priročno uporabo lahko vse plačilne kartice Delavske hranilnice, Mastercard in Maestro, aktivirate v mobilni denarnici DH Denarnik. Namestitev in uporaba mobilne denarnice DH Denarnik je brezplačna, naložite pa si jo lahko v trgovini Google Play. V mobilni denarnici lahko sami urejate varnostne nastavitve svojih plačilnih kartic. Kartico lahko kadarkoli zaklenete in tako preprečite njeno nadaljnjo uporabo. To je zelo uporabno predvsem v situacijah, ko kartice ne najdete ali pa ste nekje pozabili denarnico in vas skrbi, da bi kartice kdo zlorabil.

Varnostne nastavitve lahko ločeno uredite tudi za različne načine uporabe: plačila v tujini, na spletu, dvig gotovine na bankomatih.

Da je mobilna denarnica DH Denarnik še bolj uporabna, pa so v njej na voljo tudi Flik plačila, to so takojšnja nakazila kontaktom z uporabo telefonskega imenika. Ta funkcionalnost je na voljo tudi uporabnikom telefonov iPhone v trgovini Apple App store.

Kreditna kartica Mastercard Mastercard kartico z odloženim plačilom lahko pridobijo stranke, ki imajo v hranilnici odprt osebni račun in redne mesečne prilive. Omogoča opravljanje transakcij tudi brez sredstev na računu, v okviru limita in fleksibilno mesečno bremenitev na izbrani datum. Kako do kartice kartice Mastercard z odloženim plačilom? pokličite tel. št. 01 3000 200 ali pišite na kontaktni.center@dh.si in pridobite kartico brez obiska poslovalnice,

in pridobite kartico brez obiska poslovalnice, oddajte vlogo v poslovalnici.