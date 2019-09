Plečnikov stadion: mestni svetniki Pečečniku podaljšali pogodbo

Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji z 22 glasovi za in 16 proti vnovič podaljšali družbeniško pogodbo podjetju Bežigrajski športni park (BŠP) v večinski lasti podjetnika Joca Pečečnika, in sicer tokrat za tri leta. Več opozicijskih svetniških skupin je župana Zorana Jankovića sicer pozvalo, naj vajeti bežigrajskega stadiona prevzame občina, ga revitalizira in nameni občanom.