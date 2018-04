Premogovnik Velenje: rudarji bodo jutri stavkali

Poslovodstvo Premogovnika Velenje in Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) sta danes nadaljevala pogajanja o efektivnem delovnem času in izplačilu letošnjega regresa, vendar so jih po treh urah, ker so bila neuspešna, prekinili. To pomeni, da bo v premogovniku v torek dveurna opozorilna stavka v vseh treh izmenah.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, se bodo pogajanja nadaljevala. O izplačilu in višini regresa pa so se s socialnimi partnerji dogovorili, da se pogajanja odvijajo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.

Generalni direktor družbe Ludvik Golob je v petek napovedano stavko označil za nezakonito in nelegitimno, zato tudi ne bo plačana. Danes pa je povedal, da so na današnjih pogajanjih s SDRES prišli zelo blizu. "V trenutnih razmerah smo jim ponudili največ, kar lahko ponudimo. Socialna partnerja pa se morata zdaj uskladiti," je še dejal Golob.

Več kot 70 odstotkov jih je že podpisalo, da bodo stavkali

V družbi so znova poudarili, da se je več kot 70 odstotkov zaposlenih v Premogovniku Velenje že izreklo, da bodo na dan napovedane stavke delali, 17,6 odstotka zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, zato doslej ni bilo podpisanih nekaj več kot 12 odstotkov izjav. Na podlagi tega bo delovni proces za zaposlene, ki ne bodo stavkali, tekel brez posebnosti.

Pojasnili so tudi, da so bili zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev na dan napovedane opozorilne stavke primorani zaposlene pozvati, da se o svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave.

Po navedbah premogovnika je treba vedeti, da družba po sklepu vlade spada med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke.

"Če delodajalec ne bi imel podatka, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bi mogel organizirati, še manj pa bi lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja, kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu," pojasnjujejo v premogovniku.

Foto: Matej Leskovšek

Stavke niso podprli vsi sindikati

Podporo stavki je danes izrekel sindikat Glosa. Kot so menili, se pojavlja preobremenjenost delavcev zaradi preobsežno zastavljenih načrtov, čezmernega nadurnega dela in posledične izgorelosti delavcev, nepriznavanja delovnega časa, porabljenega za pripravo na delo in zaključevanje dela, preoblačenja v delovne obleke ter kopanja po koncu težkega in zdravju škodljivega dela.

V Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki povezuje okoli 70 odstotkov zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje, pa napovedane opozorilne stavke ne podpirajo.

Zaupnik SDRES Asmir Bećarević je sicer v petek napovedal kazenske ovadbe zoper poslovodstvo premogovnika zaradi oviranja sindikalnega dela. Dejal je tudi, da vztrajajo pri ureditvi efektivnega delovnega časa in izplačilu regresa, o drugih stavkovnih zahtevah pa so se pripravljeni pogajati v okviru panožne kolektivne pogodbe.

Po njegovih besedah je 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje podprlo efektivni delovni čas, ki bi trajal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. Tudi SDRES podpira ta predlog, zahteva pa tudi poračun plač za zadnjih pet let iz naslova efektivnega delovnega časa. "Uprava Premogovnika Velenje pa zahteva, da se temu plačilu odpovemo," je v petek dejal Bećarević.