Prejeli ste okvarjen izdelek, trgovec vam zavrača vračilo denarja. Kaj storiti?

V spletni trgovini ste naročili izdelek bele tehnike, ki ga že nestrpno pričakujete. Ob dostavi izdelka ugotovite, da je ta okvarjen in da ne deluje kot oglaševani izdelek. Ker to omogoča zakon o varstvu potrošnikov, izdelek želite vrniti, a vam prodajalec noče vrniti kupnine oziroma zavrača vračilo denarja. Kaj lahko naredite ? Poznate svoje pravice pri nakupovanju izdelkov v fizičnih ali spletnih trgovinah?

Spletno nakupovanje nam je v zadnjih letih zlezlo pod kožo in vsekakor olajšalo življenje na več načinov s široko ponudbo, preprosto primerjavo cen in izdelkov, dostavo na dom, večjo priročnostjo ter prihrankom časa. Omogoča nam, da nakupe opravimo bolj premišljeno, udobno, preprosto, hitreje in natanko takrat, ko imamo čas. A tudi pri spletnih nakupih (tako kot pri fizičnih) se lahko hitro kaj zalomi.

Ko vas zakon ščiti za veliko več, kot vam je bilo ponujeno

Kupili ste izdelek bele tehnike v vrednosti več kot tisoč evrov. Ko ste paket odprli, ste ugotovili, da je izdelek na več mestih udarjen, pri tem pa je bila embalaža nepoškodovana. Obvestili ste prodajalca, ki je vaše obvestilo posredoval proizvajalcu. Prodajalec vam je odgovoril, da menjava za drug, brezhiben izdelek ne pride v poštev. Ponudili so vam desetodstotni popust, po večkratnem posredovanju in vztrajanju ste dosegli popust v vrednosti 20 odstotkov, mogoče pa bi lahko zagato rešili s popravilom izdelka. A to lahko traja, vi pa izdelek nujno potrebujete. Zakon vas ščiti za veliko več, kot vam je bilo ponujeno.

Potrošnikove pravice in možnosti

Za potrošniške pravice skrbita dve instituciji, in sicer tržni inšpektorat in Evropski potrošniški center. Če imamo težave s spletno trgovino, ki je registrirana v Republiki Sloveniji, se lahko obrnemo na tržni inšpektorat. Če smo opravili spletni nakup v spletni trgovini, ki je registrirana v eni izmed držav članic Evropske unije, se lahko obrnemo na Evropski potrošniški center. Če torej kupujemo v spletnih trgovinah v Evropski uniji, imamo možnost učinkovito zavarovati svoje potrošniške pravice. Največji problem se pojavi, kadar mislimo, da smo nakupovali v spletni trgovini, ki je registrirana v Evropski uniji, dejansko pa je šlo za spletno trgovino, ki je registrirana drugje, ali pa celo za lažno spletno trgovino. V tem primeru nimamo možnosti učinkovitega varstva svojih potrošniških pravic.

V vsakem primeru je dobro, da ste pri spletnih nakupih pozorni na nekatere ključne stvari:

Preverite spletno stran, na kateri opravljate nakup. Preverite, ali je spletna stran videti profesionalno in zanesljivo. Bodite pozorni na povezavo za zaščito (https) in ikono ključavnice, ki jo lahko vidite poleg naslova spletne strani. To nakazuje, da je spletna stran varna in da se vaši podatki šifrirajo, ko jih vnašate. Preberite ocene in komentarje drugih uporabnikov, ki so že kupili izdelke na spletni strani. Če vidite preveč negativnih ocen ali komentarjev, bi morali razmisliti o nakupu izdelka na drugem mestu. Bodite previdni, ko gre za nakupovanje prek nepoznanih spletnih mest ali posameznikov, ki vam jih priporočajo prek družbenih medijev ali elektronske pošte. Preverite ceno izdelka, ki ga želite kupiti, na drugih spletnih mestih. Če je cena izdelka, ki jo ponuja spletno mesto, preveč nizka v primerjavi z drugimi spletnimi mesti, bi to lahko bil znak, da gre za prevaro. Vedno uporabljajte varna plačilna sredstva, kot so kreditne kartice ali PayPal. Nikoli ne posredujte svojih osebnih podatkov ali finančnih podatkov nepoznanim spletnim mestom ali posameznikom. Če se vam zdi, da je spletna stran sumljiva, ali če vas karkoli moti, raje ne opravite nakupa.

ARAG. Poleg tega, da ste previdni, je zelo smiselno, da imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite

"Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav"

Kot eden od vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu vam ARAG ponuja cenovno dostopen način za upravljanje pravnih zadev in trdno stoji za načelom ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privošči."

Cena zavarovanja pravne zaščite je nizka, če seveda dejansko potrebujete storitev. A dejstvo je, da skoraj vsi, tudi če živijo po črki zakona, potrebujejo pravno pomoč.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in sklenite zavarovanje pravne zaščite ter dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Vaše prednosti z zavarovanjem pravne zaščite Pridobili boste možnost nasveta odvetnika enkrat mesečno.

Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom.

Imeli boste krite tudi stroške nasprotne strani, če na sodišču izgubite.

Lahko izkoristite zavarovanje tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Pridobite si dostop do spletnega nabora dokumentov.

V primeru spora vam priporočimo odvetnika, lahko pa v dogovoru z nami izberete tudi svojega. ARAG za vas plača: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 8,99 evra za posameznika ali 11,99 evra za celo družino za paket Varnost. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, in sicer na vseh področjih našega življenja in vsakdana – služba, družina, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko dodate naslednja področja:

Služba

Pomislite na vse primere, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vam delodajalec neupravičeno zniža plačo, vas neupravičeno odpusti, vam ne izplača regresa ali plače, vam ne plačuje prispevkov, izvaja mobing ...

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na primere, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

