Predsednik uprave Leka odhaja v pokoj

Zvone Bogdanovski je po koncu študija na ljubljanski fakulteti za farmacijo leta 1983 svojo poklicno pot v Leku začel kot raziskovalec, analitik in razvojni tehnolog, nato pa večino izkušenj pridobil z vodenjem trženja in prodaje farmacevtskih izdelkov. Končal je tudi študij menedžmenta na poslovni šoli IEDC na Bledu.

Razvijal prodajno mrežo, ki postavlja temelj poslovanja

Leta 1993 je postal direktor prodaje in trženja za trge srednje in vzhodne Evrope. To je bil čas, ko je podjetje začelo s svojimi izdelki intenzivneje prodirati na trge zunaj Slovenije, so zapisali v Leku.

"V tem zanimivem in dinamičnem obdobju je vse do leta 1999, ko je postal direktor prodaje farmacevtskih izdelkov, skupaj s sodelavci razvijal prodajno mrežo, ki še danes predstavlja temelj poslovanja Sandoza, predvsem v srednji in vzhodni Evropi ter Skupnosti neodvisnih držav," so dodali.

Ko je švicarski farmacevtski koncern Novartis prevzel Lek in Hexal, je Bogdanovski obakrat uspešno vodil integracijo in Novartisovo skupino Sandoz, katere del je pripeljal do vodilnega tržnega položaja na trgih, za katere je bil odgovoren. V skupini držav srednje in vzhodne Evrope, za katere je bil odgovoren, je do leta 2008 še utrdil vodilno mesto Sandoza, so poudarili.

Leta 2009 je v okviru organizacijskih sprememb v Sandozu prevzel odgovornost za trženje in prodajo v Sloveniji ter hkrati tudi za vodenje skupine držav jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav. Istega leta je postal tudi član Lekove uprave. Položaj predsednika uprave družbe in predsednika Novartisa v Sloveniji je prevzel avgusta 2017.

Novartis je lani ustvari 12,61 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 64 odstotkov več kot predlani. Prihodki Novartisa so na letni ravni narasli za pet odstotkov, na 51,90 milijarde dolarjev.

Generična enota Sandoz je medtem dosegla slabše poslovne rezultate. Sandozovi prihodki so na letni ravni upadli za tri odstotke, na 9,86 milijarde dolarjev, dobiček iz poslovanja pa za dva odstotka, na 1,33 milijarde dolarjev. Dobiček iz osnovnega poslovanja Novartisove generične enote se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za tri odstotke, na dve milijardi dolarjev.