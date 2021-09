Praznih nepremičnin na Kitajskem za 90 milijonov ljudi

"90 milijonov ljudi bi lahko živelo v praznih kitajskih nepremičninah. Ocenjujemo, da je trenutno na prodaj za okoli tri milijarde kvadratnih metrov stanovanj in hiš," je za Financial Times dogajanje na Kitajskem komentiral analitik Logan Wright iz Hongkonga. Po njegovih besedah že nekaj let ponudba nepremičnin močno presega povpraševanje. Tega dejstva se očitno zaveda tudi vladajoča partija na Kitajskem, ki je lani z novimi zahtevami za finančno stabilnost gradbincev in nepremičninskih podjetij želela omejiti ekscese. Vendar ravno ti ukrepi danes uničujejo megakorporacijo Evergrande, katere padec bi lahko za sabo potegnil celotno kitajsko gospodarstvo. Čeprav tega trenutno nihče ne napoveduje.

Padla bo gospodarska rast, ne pa gospodarstvo

"Ne pričakujem, da se bo padec Evergrandea prelil v recesijo. Kitajska bo našla druge vire gospodarske rasti. Bo pa dogajanje zagotovo vplivalo na gospodarsko rast v prihodnjih letih. Verjetno Kitajska do leta 2030 ne bo rasla hitreje kot štiri odstotke letno," je za Financial Times napovedal glavni ekonomist investicijske banke Nomura za Kitajsko Ting Lu.

Tudi direktor podjetja China Beige Book Leland Miller meni, da se bo kitajska gospodarska rast zaradi nepremičninske krize umirila. "Čaka nas vožnja po toboganu tako v gospodarstvu kot tudi v politiki in zato ne bi bil začuden, če bo kitajska gospodarska rast v naslednjem desetletju znašala odstotek ali dva," je pesimističen Miller. Kitajska, ki je veljala za gospodarski čudež, je v obdobju od leta 2000 do leta 2009 zabeležila povprečno gospodarsko rast v višini 10,4 odstotka, v obdobju od leta 2010 do leta 2019 pa 7,7 odstotka.

Trg nepremičnin v velikih težavah

Kljub mnenju večine tujih analitikov, da padec kitajskega nepremičninskega sektorja ne bo sprožil večje svetovne gospodarske krize, pa se na Kitajskem že dogajajo velike spremembe. V prvih tednih septembra je v 52 največjih kitajskih mestih prodaja novih stanovanj padla za 50 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Še bolj problematičen je podatek, da se je v prvih tednih septembra za 90 odstotkov zmanjšala prodaja zemljišč lokalnih občin za gradnjo nepremičnin. Te s prodajo zemljišč financirajo za več milijard evrov obstoječih dolgov in investirajo v novo infrastrukturo za svoje prebivalce. Posledično bi se lahko v velikih finančnih težavah hitro znašle tudi lokalne občine, kar bi predstavljalo nov velik izziv za Peking.

Staranje prebivalstva

Težava za kitajski nepremičninski trg pa predstavlja tudi staranje prebivalstva, kar zmanjšuje potrebo po novih nepremičninah. Pada tudi rodnost Kitajcev, lani se je rodilo 12 milijonov ljudi, v letu 2019 pa še 14 milijonov. Zmanjšuje se tudi število žensk v rodni dobi, v naslednjem desetletju jih bo za tretjino manj. Posledično kar tri od štirih kitajskih mest v zadnjih letih beležijo padec števila prebivalstva.