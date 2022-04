Pomanjkanje materialov v Nemčiji se še stopnjuje

"Dobavne verige se morajo zdaj poleg starih težav spopadati še z novimi. Na primer, 17 odstotkov nemških industrijskih podjetij uvaža iz Rusije," je pojasnil Wohlrabe.

Februarja se je glede ozkih grl v dobavi pritoževalo 74,6 odstotka nemških podjetij.

Kot so zapisali na inštitutu, so visoki deleži podjetij v ključnih nemških industrijah, ki poročajo o pomanjkanju materialov, ostali praktično nespremenjeni. O težavah z dobavo je tako poročalo približno 90 odstotkov avtomobilskih, električnih in elektronskih podjetij ter proizvajalcev strojev in opreme.

V kemični industriji se je stopnja povečala z 58,4 na 70,5 odstotka. Povečalo se je tudi število proizvajalcev oblek, ki so poročali o pomanjkanju materialov. "Podjetja so sprva pričakovala, da se bodo razmere poleti umirile, vendar se bo to umirjanje zdaj zamaknilo," dodaja Wohlrabe.