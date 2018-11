Policija nad nekdanjega direktorja državne družbe zaradi suma večmilijonske goljufije

Celjski kriminalisti so po naših informacijah zaradi suma goljufije in večmilijonskega oškodovanja delničarjev kazensko ovadili Andreja Bošnjaka, nekdanjega predsednika uprave družbe Thermana Laško.

S Policijske uprave Celje so danes sporočili, da so zaključili obsežno preiskavo nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije so ovadili dve osebi, ki sta s svojimi dejanji delničarje oškodovali za več milijonov evrov.

Po naših informacijah gre za Andreja Bošnjaka, ki je Thermano vodil v obdobju od leta 2013 do 2016, in tedanjo prokuristko Natašo Tomić, ki v enem izmed večjih slovenskih zdravilišč še danes zaseda položaj vodje računovodstva in financ.

Kriminalisti celjske policijske uprave so skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) že lani opravili več hišnih preiskav, tudi v prostorih Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Sporni naj bi bili dokumenti, ki sta jih Bošnjak in Tomićeva naročila za potrebe prisilne poravnave. Nekdanji mali delničarji jima očitajo, da sta z napačnimi cenitvami namenoma prikazala nižjo vrednost premoženja Thermane. To je omogočilo razlastitev dotedanjih delničarjev in odpis skoraj polovice vseh dolgov. Bošnjak z ovadbo ni seznanjen, zato je ne želi komentirati.

Foto: STA

Prebogata investicija in sumi nepravilnosti

Zgodba o sumih nepravilnosti v Thermani sega v leto 2014. Takrat je vodenje Thermane iz rok dolgoletnega direktorja Romana Matka na predlog bank prevzel Bošnjak.

Usoda družbe, nekoč znane pod imenom Zdravilišče Laško, je bila tedaj pod velikim vprašajem. Zaradi prebogate investicije v kopališki kompleks (preiskovali so jo tudi kriminalisti), za katero so najeli bančna posojila, se je znašla pred stečajem. Imela je za več kot 36 milijonov evrov dolgov, na leto pa ustvarila le dobre tri milijone evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).

Bošnjak se je zato z bankami dogovarjal za reprogramiranje finančnih obveznosti. Toda kmalu za tem je na sodišče vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave. Izglasovala ga je kar DUTB, ki je od podržavljenih bank prevzela posojila do Thermane in postala največja lastnica zdravilišča.

So premoženje podcenili zato, da so izbrisali delničarje?

Pri tem je uprava na podlagi cenitev zdraviliškega kompleksa odpisala več kot 25 milijonov evrov premoženja. To je skoraj v celoti izničilo kapital delničarjev.

Preden je postal minister za zdravje, je Samo Fakin vodil Thermano Laško. Foto: STA Izbranemu načinu reševanja Thermane so se ves čas upirali nekateri upniki in mali delničarji, med njimi nekdanji predsednik uprave Matek, ki so vztrajali, da razlogov za prisilno poravnavo v resnici ni bilo. Poudarjali so, da so v Thermani insolventnost ustvarili na umetni način, in to z napačnimi cenitvami vrednosti kompleksa.

Na to, da je bila vrednost kompleksa namerno podcenjena zato, da bi se izbrisali deleži malih delničarjev, so opozarjali tudi nekateri člani nadzornega sveta, sume pa naznanili kriminalistom.

Razlaščeni delničarji: v ozadju operacije je bila DUTB

Borut Soklič, odvetnik Boruta Dolarja, upnika Thermane, je spomladi 2015 med drugim vložil kazensko prijavo zoper Bošnjaka in Tomićevo. Med drugim je opozoril, da je bila DUTB tista, ki je zahtevala odpoklic posojil, s čimer je (končno) povzročila insolventnost Thermane.

Borut Soklič, odvetnik enega od upnikov Thermane Foto: STA Vodja upravljanja terjatev v DUTB Miha Štepec je tedaj zavračal očitke, da DUTB želi priti do premoženja in ga čim prej prodati. Po njegovih besedah so imeli lastniki vse niti v svojih rokah, a niso hoteli sodelovati z novimi vložki kapitala, niti niso dovolili upnikom, da bi vstopili v lastništvo.

"Vse, kar delajo, delajo v škodo Thermani," je tedaj razlaščenim delničarjem očital tudi Bošnjak. Kot že omenjeno, danes ni želel dajati izjav.

Še naprej užival zaupanje DUTB

Kljub temu je Bošnjak spomladi 2016, po potrjeni prisilni poravnavi, zapustil družbo. Damjan Belič, predsednik nadzornega sveta, ki je takrat na čelo Thermane imenoval Sama Fakina, danes ministra za zdravje, je ocenil, da je Bošnjak svoje delo kriznega menedžerja opravil odlično.

Thermana v zadnjih letih posluje vse bolje. V lanskem letu je ustvarila 21 milijonov evrov prihodkov in več kot milijon evrov čistega dobička. V zadnjih štirih letih je zamenjala tri direktorje. Fakina je namreč letos spomladi na položaju nasledila Mojca Leskovar.

Foto: STA Bošnjak je tudi po odhodu iz Thermane užival zaupanje DUTB. V istem letu je postal član nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe, še enega podjetja, ki je v lasti DUTB in je zašlo v hude poslovne težave.

Po odhodu iz Thermane je Bošnjak več kot dve leti kot svetovalec delal za znano družbo Grah Group, ki se ukvarja s posli za avtomobilsko industrijo. Letos poleti je zapustil Grah Group, poslovil pa se je tudi s položaja nadzornika Mladinske knjige Založbe.