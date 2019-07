Podravka v prvem polletju z rekordnim dobičkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška skupina Podravka, lastnica družbe Žito, je v letošnjem prvem polletju ustvarila 19 milijonov evrov dobička, kar je 16,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ob rekordnem dobičku so prihodki porasli za 5,1 odstotka na 289 milijonov evrov.

Po letu 2018, ki je bilo eno najuspešnejših v zgodovini družbe, ter po rekordnem letošnjem prvem trimesečju skupina Podravka nadaljuje z rekordnimi poslovnimi rezultati tudi v prvi polovici leta 2019, je družba s sedežem v Koprivnici danes objavila na svojih spletnih straneh.

Poudarili so, da gre za najboljše poslovne rezultate in največji dobiček iz poslovanja v kakšnem prvem polletju v zgodovini Podravke. Dobiček je predvsem rezultat organske rasti, so dodali.

K rasti prihodkov od prodaje sta prispevali obe poslovni področji, tako prehrana kot farmacija, ki sta v primerjavi z lanskim prvim polletjem beležili nekaj več kot petodstotno rast. Področje prehrane je ustvarilo 227 milijonov evrov prihodkov, področje farmacije pa 61,5 milijonov evrov.

Prihodke okrepila tudi programa Žito in Lagris

Poslovna programa Žito in Lagris sta v primerjalnem obdobju okrepila prihodke za dva odstotka. Rast je večinoma posledica prodaje v kategoriji pekarstvo in mlinarstvo na slovenskem in italijanskem trgu.

Največjo rast je sicer skupina Podravka dosegla na trgih zahodne Evrope in prekomorskih držav, kjer je rezultate izboljšala za 13,2 odstotka. Sledita vzhodna Evropa z devetodstotno rastjo ter regija Adria kot najpomembnejši Podravkin trg, kjer so se prihodki povečali za 4,8 odstotka.

Izpostavili so še, da se je cena Podravkine delnice od lanskega do letošnjega prvega polletja zvišala za 25,8 odstotka na 54,72 evra.

Napovedali so, da se bodo do konca leta osredotočili na izvajanje svoje poslovne strategije, ki temelji na treh ključnih točkah: osredotočenosti na tradicionalne trge, na katerih je skupina že uveljavljeni proizvajalec, pa tudi na vlaganjih v razvoj lastnih blagovnih znamk in inovativnih izdelkov ter na izboljšanju učinkovitosti upravljanja s stroški.