Podjetnica: Ljudi, ki bi delali v proizvodnji, ni #video

Romana Piskar, direktorica podjetja Piskar, je iz vrečk naredila velik družinski posel. Z njimi zalagajo Baltik in Američane. Ponujajo vrečke iz reciklaže, odišavljene in zadnji hit - razgradljive iz koruznega in krompirjevega škroba. Z gospo, ki svet opazuje skozi perspektivo vrečk, se je pogovarjal novinar Planeta Tomaž Bratož.

Gospa Romana Piskar, s soprogom sta začela to družinsko podjetje še v Jugoslaviji. Brez vrečk si sodobnega življenja ne predstavljamo več. Vi veljate kot prijazno podjetje s posluhom do zaposlenih in prav posebnim delavskim urnikom. Za kaj gre?

Pri nas smo v enem delu proizvodnje uvedli urnik 6-4. Fantje delajo dopoldne, popoldne, ponoči, nato pa so štiri dni prosti. Zasledovali smo cilj, da so ljudje spočiti, prosti in da imajo čas preživeti s svojo družino. Pa tudi količinsko se zdaj proizvede več.

Trideset ljudi približno dela pri vas. Koliko plastične mase obdelate na leto?

Nekje do tisoč ton pridelamo oziroma naredimo plastične embalaže.

Foto: Planet TV

Kadar greste po svetu, menda vse dogodke merite skozi plastiko, perspektivo vrečk. Kakšne so tu razlike med Slovenijo, Evropo in našimi sosedi?

V zadnjem času opažam, da kar velike. V Sloveniji smo zelo disciplinirani, ločujemo odpadke. V evropskih državah, v Grčiji, v Amsterdamu, pa tega ne počnejo. In so na ulicah kupi smeti. Pri nas tega ni videti.

Vrečke zaradi pretirane porabe preganjajo iz trgovin. Vi na to odgovarjate s programom biorazgradljivih, recikliranih vrečk. Torej, vrečka gre nazaj v vrečko. Iz česa pa so narejene te vrečke in kakšno prihodnost jim napovedujete?

Te biorazgradljive vrečke so narejene iz koruznega in krompirjevega škroba. Iz trgovin se izločajo lahke nosilne vrečke za enkratno uporabo, namesto teh pa se zdaj uporabljajo biorazgradljive vrečke. S takšno vrečko lahko prineseš iz trgovine živila in izdelke in jo nato doma še uporabiš za smeti.

Evropa in Slovenija prepovedujeta brezplačne vrečke. Zakaj menite, da je prišlo do tega? So bile zlorabe?

Te vrečke so bile v trgovinah zastonj, tudi na trgu so jih uporabljali v neomejenih količinah. In zato je bilo potrebno, da se na tem področju nekaj naredi. In biorazgradljiva vrečka je pravi odgovor na to.

V poslovnem okolju v Sloveniji v zadnjih letih vlada optimizem. Obenem si država privošči precej, deli kar nekaj bombončkov, je potratna. Je to realna podlaga, da se lahko tako velikodušno obnaša? Vi kot podjetnica ste vedno prisiljeni razmišljati o rezervi in slabših časih?

Mislim, da se država obnaša preveč potratno, sploh v javnem sektorju. Več spodbude bi morala nameniti nam, malim in perspektivnim podjetjem.

V razmislek, nas je 30 zaposlenih in izvažamo v sedem držav. Mislim, da je to velik uspeh. Te države so Litva, Estonija, Latvija, Italija, Grčija, Francija, zadnji dve leti pa izvažamo tudi v Ameriko, na kar smo zelo prinosni.

Posebej pri srcu pa nam je Litva, to je prva država, s katero smo začeli sodelovati. Približno osem dni delamo zanje, v decembru pa smo delali celo 20 dni, ker so imeli neke akcije in se nam je zelo povečala proizvodnja. Mi smo ponosni na to.

Veliko vaših kolegov, podjetnikov se pritožuje, da ne morejo dobiti kvalificirane delovne sile.

Ravno zato smo uvedli urnik 6-4, da bi dodali neko dodatno vrednost delovnemu procesu. In s tem smo dobili kar nekaj ljudi v proizvodnji. Je pa težko. Ljudi, ki bi delali v proizvodnji, ni.

V Sloveniji se radi pohvalimo z enakopravnostjo med moškimi in ženskami. Pa sicer ni čisto tako. Med politiki in direktoricami ste ženske še vedno v manjšini. Je to po vaše narava spolov ali nepravičnost te družbe?

Narava spolov je zastarela miselnost. Ampak na vseh področjih se kaže, da smo ženske prodorne, gledamo na življenje in delo bolj kompleksno in elastično. Mislim, da bo treba v prihodnje v politiko spraviti več žensk, bomo imele drugačen standard in pokrivale več različnih področij.

Tudi sami ste v zadnjem času zaposlili in dali prednost ženskam.

Tako je, v vodstveni kader, za vodjo komerciale, smo iskali žensko. Mnogi me vprašajo, zakaj. Zaradi kvalitet. Ne rečem, da jih moški nimajo, sploh ne. Zdi pa se mi, da znajo ženske voditi kolektiv drugače.